Birdy auf der Zitadelle Mainz

Auch die Mainzer haben einen „Summer in the City“ – und zwar von Ende Juni bis Ende Juli. Bespielt wird vor allem die Zitadelle. Mit dabei ist in diesem Jahr erneut die britische Sängerin Birdy.

Campailla: „,Summer in the City’ ist jedes Jahr das große rote Kreuz im Mainzer Veranstaltungskalender“

Nach welchen Kriterien werden die Künstler und Künstlerinnen ausgewählt?

Info

Summer In The City, Open Air, Mainz, Zitadelle, 28.6–31.7., 19 Uhr, Eintritt: 46–88 €

Der Frankfurter Hof in Mainz zeichnete schon immer verantwortlich für ein reichhaltiges Konzertangebot im Sommer. So war lange Jahre das „Mainzer Zeltfestival“ im Volkspark Anlaufstelle für die Musikfans der Region und darüber hinaus. Auch den Hafen entdeckte man für Open Airs oder machte einen Ponton am Rheinufer zu einer schwimmenden Bühne. Das Gros der Veranstaltungen im „Summer in the City ’24“ findet auf der Zitadelle auf dem Jakobsberg statt, im August wird dann die Rheinbühne auf der Malakoff-Terrasse bespielt.„,Summer in the City’ war und ist jedes Jahr das große rote Kreuz im Mainzer Veranstaltungskalender“, sagt Verena Campailla, die Programmverantwortliche im Frankfurter Hof. „Das ganze Team freut sich schon seit Monaten darauf, bei unseren Sommer Open Airs Musikfans aus Mainz und dem Rhein-Main-Neckar-Raum auch dieses Jahr wieder ein superbuntes Programm mit vielen Stars und tollen Newcomern präsentieren zu können.“ Wie gewohnt kann man sich auf etablierte Acts wie Ronan Keating, Zucchero, Silbermond und Birdy (Bild) freuen.„Wir sind natürlich auch am Puls der Zeit und greifen auch neue, junge Trends auf und versuchen, aufstrebende Bands sowie Künstler und Künstlerinnen für unser Programm zu gewinnen“, führt Campailla aus. „So haben wir dieses Jahr beispielsweise Montez und Bukahara auf die Zitadelle eingeladen, aber auch Elif im Rahmen unserer ,Summer in the City at the River’-Reihe, die vor allem bei unseren jungen Gästen mega angesagt ist.“ Nach welchen Kriterien werden die Künstler und Künstlerinnen ausgewählt? „Im Fokus steht natürlich die Vielfalt. Gender Equality im Line-up ist auch ein wichtiges Thema für uns: Wir möchten gerne einen ausgewogenen Anteil an weiblichen und männlichen Acts im Programm sehen. Daran arbeiten wir auch weiterhin.“