Stoffel-Jubiläum 2023: „Vielleicht esse ich feierlich eine Wurst!“

Zum 20. Mal findet das Stoffel im Günthersburgpark statt. Neben Musik, Theater und Kabarett gibt es auch Kinderprogramm. Alles bei freiem Eintritt, Spenden erwünscht.

Auch eine Kinderdisco ist dabei

Eine passendere Band zum Start des diesjährigen „20. Stoffel“ am 22. Juni im Günthersburgpark als Fellaws Kingdom hätten die Stalburg-Theater-Offen-Luft-Festivalmacher nicht aufbieten können. Schließlich hat die deutschsprachige Ska-Band einen „Dub vom Günni“ im Programm und die Musiker aus der Nachbarschaft haben als Jugendliche viel Zeit da im Grünen verbracht.Zwischen ihrem Auftritt und dem versprochen fantastischen Finale am 11. Juli mit dem „Swing Argentino“ von Rosario Smowing (Foto unten bei einem früheren Stoffel-Auftritt) gibt es neben viel Musik (u.a. von Suns’s Sons, Leyla Trebbien, Wolf Schubert-K, Newmen und Kaye-Ree mit Big Band) auch wieder die Silent Disco (dafür werden eigens 500 Kopfhörer angemietet), dazu zwei Flohmärkte (am 26. Juni und 3. Juli) und natürlich auch Kinderprogramm (das „Stoffelchen“) und sogar einen nachmittägliche Kinderdisco.Mehr als ein Indiz dafür, dass die Festivalmacher hoch motiviert ans Werk gehen. „Wir werden natürlich auf das Jubiläum eingehen, aber ohne eine spezielle Action“, sagt Filippo Tiberia von der Stalburg und kann sich einen Scherz nicht verkneifen: „Vielleicht esse ich als Vegetarier feierlich eine Wurst!“ Das gesamt Programm finden sie hier Rosario Smowing © Detlef Kinsler