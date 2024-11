Melodiva bringt Musikerinnen in Frankfurt zusammen

Mit viel Musik feiern die Melodiven 40 Jahre Frauen* Musik Büro in der Frankfurter Romanfabrik. Auf der Bühnen stehen Lu Vains, der BeVocal Choir, das Jazz Sisters Quartet und Singer/Songwriterin Fee.

40 Jahre Frauen* Musik Büro – Bernasconi: „unsere Ziele sind immer noch die gleichen"

Mit bei der Jubiläumsfeier: das Jazz Sisters Quartet macht aus Swing Funk

Info

40 Jahre Melodiva/Frauen* Musik Büro Jubiläumsfest, Ffm, Romanfabrik, 1.11., 19:30 Uhr, Eintritt:10-20 Euro

Vierzig Jahre Netzwerk, Online-Musikjournal, Konzerte, Workshops und so vieles mehr – dafür steht das Frauen* Musik Büro Melodiva, das Musikerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz supportet. Grund genug, den runden Geburtstag mit einem Jubiläumsfest in der Romanfabrik zu feiern. „40 Jahre Frauen* Musik Büro bedeuten vor allem Musik, Musik, Musik und das Kennenlernen vieler wunderbarer Menschen, die dahinter stehen – seien es die Profimusikerinnen, die Musikfans, die Teilnehmerinnen der Workshops, die Kooperationspartner oder die Unterstützer*innen aus Politik und der Musikszene, die uns immer wieder motiviert und gestärkt haben für die nächsten Jahre“, erklärt Hildegard Bernasconi, die erste Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins Frauen machen Musik e.V.„Zwar mag sich vieles geändert haben seit unserer Vereinsgründung, aber unsere Ziele sind immer noch die gleichen: Musikerinnen zusammenzubringen und sie zu unterstützen bis die Musikbranche gleiche Chancen für alle bietet.“ Genau in diesem Geist trifft man sich am 1. November in der Hanauer Landstraße. „Musiker*innen und Musikverrückte, feministisch Bewegte und solidarische Allies, Menschen, die uns beziehungsweise die Melodiven vor uns auf unserem Weg begleitet haben und noch begleiten werden: Ihr seid alle herzlich eingeladen, mit uns ein freudiges Jubiläumsfest zu feiern“, lautet die freundliche Einladung.Viel Livemusik ist natürlich garantiert. Mit dabei sind Lu Vains, eine neue Band aus Darmstadt. Die drei Musikerinnen verbinden Singer/Songwriter-Elemente mit Indie-Sound und ihre Songs zeichnen sich durch kraftvolle Melodien und tiefgründige Texte aus. „Ganz besonders freuen wir uns über den BeVocal Choir aus Frankfurt und das Jazz Sisters Quartet (Foto), ebenfalls eine Band aus unserem Netzwerk“, heißt es aus dem Melodiva-Team. Letztgenannte spielen ihre Lieblingslieder, allerdings fernab der Originale. So machen sie aus einem Swing-Standard eine Funk-Nummer, ein ehemaliger Pop-Hit wird zum Jazz-Walzer, der Rock-Klassiker erklingt in satten Latin-Rhythmen. Auch Singer/Songwriterin Fee. wird dabei sein: „Ich spiele im Duo mit Gitarre, Bass und kleinen wechselnden Instrumenten, begleitet von Daniel Hertel“, kündigt sie an.