Führung durch die Ausstellung „The Culture“

Mit den Bezügen zwischen der Hip-Hop-Kultur und zeitgenössischer Kunst beschäftigt sich eine Ausstellung in der Schirn in Frankfurt. Jetzt gibt es eine Führung durch die Ausstellung.

Von der New-Yorker Bronx in die ganze Welt: auch in die Schirn Kunsthalle Frankfurt

Aktuell ist in der Schirn Kunsthalle die Ausstellung „The Culture“ zu sehen, die sich mit den tiefgreifenden Einflüssen von Hip-Hop auf die zeitgenössische Kunst und Kultur unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Diese findet auch anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Hip-Hop statt, dessen Geburt für viele – auch wenn es hier eine Kontroverse gibt – im Jahre 1973 zu verorten ist.Seine Ursprünge hatte der Hip-Hop in der New-Yorker Bronx, von wo aus er sich in die ganze Welt aufmachte und zu einer einflussreichen kulturellen Bewegung geworden ist. Die Ausstellung fokussiert sich auf Kunst und Musik der letzten 20 Jahre und stellt dazu über 100 Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Videos sowie Fashion und Vinyl von international bekannten Künstlern der Gegenwart aus. Dabei werden die Bezüge zu den Ursprüngen der Hip-Hop-Bewegung hergestellt und auch unbekannte Facetten dieser Kultur beleuchtet.Alle wissenswerten Hintergründe zu den ausgestellten Werken erfahren Sie bei einer einstündigen Führung durch die Ausstellung. Diese findet am Mittwoch, 17. April, von 19 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Beginn der Führung in der Schirn. Der Eintritt inklusive Führung kosten 14 Euro.