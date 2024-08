Feiern am Fluss

Drei Tage, acht Locations, 35 Konzerte, Lesungen und DJ-Sets – für ein Wochenende wird das Offenbacher Mainufer zur „Riviera“. Das Journal sprach mit Jan Philipp Stange von der Leitung.

Riviera Festival in Offenbach: Robert Johnson und der Waggon am Kulturgleis mit dabei

„Riviera“ als Plattform für Offenbacher Musikszene

„Riviera spannt Bogen von Popkultur zu Avantgarde“

Info

Riviera Festival, Offenbach, verschiedene Orte, 6. bis 8. September, alle Infos finden Sie hier.



: Das Riviera Festival gibt es seit 2018. In Offenbach haben sich viele Kulturorte entlang des Mains angesiedelt – von großen Kulturzentren wie dem Hafen 2, Clubs wie dem Robert Johnson oder kleineren Venues wie dem Waggon am Kulturgleis.Da war es naheliegend, sich mit einem kleinen Augenzwinkern vom schönen Offenbacher Mainufer zum Namen inspirieren zu lassen. Offenbachs „Riviera“ verwandelt sich während des dreitägigen Festivalzeitraums in einen vibrierenden Erfahrungsraum von Pop- und Clubkultur. Das Festival-Design spielt außerdem jedes Jahr aufs Neue mit der untergehenden Sonne vor dem Wasser.Eine Besonderheit des Festivals liegt neben seiner programmatischen Ausrichtung in der Veranstalterstruktur, da viele unterschiedliche Akteur*innen in die Planungen mit einbezogen werden. Über den hohen partizipativen Anteil entsteht so ein Pluralismus, der die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der Musikszene widerspiegelt und in einen Austausch bringt.Etablierte Orte wie die Parkside Studios, der Hafen 2, das Robert Johnson oder der Waggon am Kulturgleis sind von Anfang an dabei. Off-Locations wie die HfG-Kapelle sind dazu gekommen. Das Festival wächst und verändert sich organisch, sodass jedes Jahr ein bis zwei neue Orte neu hinzukommen. Letztes Jahr das Capitol Theater, dieses Jahr das KJK Sandgasse.Das Festival ist ein wichtiger Showcase für die ganze Region, insofern hier eine Mischung aus lokalen und (inter-) nationalen Künstler*innen gezeigt wird. Offenbach selbst hat eine große Musikszene, die sich nicht nur durch hier ansässige Plattenlabels und Studios am Kaiserlei oder diverse Veranstaltungsorte auszeichnet, sondern auch durch viele Musikerinnen und Musiker, die entweder gebürtig aus Offenbach stammen oder hierhergezogen sind. Dieser Musikszene möchte die Stadt eine Plattform bieten. Dazu tragen auch die Riviera Fachkonferenz während des Festivals und das neue Format Riviera Commons bei.Das Riviera ist das einzige Independent Festival im Rhein-Main-Gebiet, das einen Bogen von Popkultur zu Avantgarde spannt. Dabei werden insbesondere populäre Programmpunkte eingeladen, die aber trotzdem künstlerisch originelle Formen beinhalten und nicht im Mainstream aufgehen.Dabei ist für jede*n was dabei: In dem sehr vielfältigen Programm aus Konzerten, Performances, Installationen, Kunst und Nachtkultur, aber auch Lesungen, Diskussionsveranstaltungen und Workshops werden die Zuschauer*innen der Region eingeladen, der popkulturellen Musik- und Clubszene des Rhein-Main-Gebiets zu begegnen. Neben bekannten Künstler*innen geben wir deshalb auch unbekannteren Namen eine Plattform, sodass die Besuchenden immer auch neue Acts für sich und ihre Playlist entdecken.Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Bestandteil des Festivals, der dadurch gelebt wird, dass wir aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler eine Bühne bieten. In diesem Jahr sind mit OG LU, Das Kinn, Angermausi, Luzie, Raphaël Languillat, Lea Ikone, DJ Stama oder Rawax wieder viele junge Künstlerinnen und Künstler aus dem Rhein-Main-Gebiet dabei. Erstmalig veranstalten wir am Festival-Sonntag Riviera Friends & Family im Hafen 2. Familien und Freund*innen mit bis zu 6 Kindern erhalten für 15 Euro Eintritt und können sich auf ein buntes Programm mit Musik vom Riverside Collective und dem Softchor, Clown-Shows und einen Batting Cage zum Baseball-Spielen freuen.