„LandErlebnisWochen“: Kultur und Vielfalt in der Wetterau

In der Wetterau finden die einmonatigen „LandErlebnisWochen“ statt. Neben kulturellen Events, können sich lokale Akteure vernetzen und dabei Kultur- und Demokratiearbeit für die gesamten Region leisten.

„LandErlebnisWochen“ in der Wetterau mit mehr als 70 Veranstaltungen

Seit Februar 2024 haben sich Kommunen, Kulturschaffende , Initiativen, Vereine, Handwerker und Interessierte zu Informations- und Konzeptionstreffen zusammengefunden, um darin die „LandErlebnisWochen“ Wetterau als regionales Kultur-Event zu entwickeln und in einem Netzwerk zu verankern. Das Ergebnis wird nun zwischen dem 29. August und 29. September bei den ersten „LandErlebnisWochen“ vorgestellt, die in der gesamten Region Wetterau stattfinden.„Das reichhaltige Programm besteht aus den unterschiedlichsten kulturellen Beiträgen und Veranstaltungen. Diese verbindet ein gemeinsames Ziel. Die Vielfalt regionaler Akteur:innen sowie ihr Angebot sichtbar zu machen und alteingesessene wie neue Wetterauer dafür zu begeistern. Zu diesem Anlass haben alle beteiligten Veranstalter ihr Angebot auf die LandErlebnisWochen abgestimmt und geöffnet“, heißt es von Seiten der Initiative.Derzeit haben über 25 Veranstalter mehr als 70 Veranstaltungen platziert. Die Beteiligung steht nach wie vor allen interessierten Menschen offen. Veranstaltungen können eigenständig und unkompliziert hier eingestellt werden, sofern sie mit dem Kodex der LEW vereinbar sind. Eine der Auftaktveranstaltungen und LEW-Spotlight ist der Kulturmarkt „bARTer“.Der Bingenheimer Kulturmarkt „bARTer“ bietet an zwei Tagen, Samstag 31. August und Sonntag den 01. September jeweils ab 14 Uhr ein buntes Programm für alle Menschen: Theater, Tanz, Musik, Workshops, Austellungen, Essen und Getränke, alles bei freiem Eintritt auf Spendenbasis. Highlights: Theater Mimikri „Ein Mops will tanzen“, Konzert des Duo Lauscher (Singende Säge / Waldzither) und am Sonntag das Symposium zum Thema „Kultur für Alle im Ländlichen Raum“.