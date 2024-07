Sanatorio Express: eine komische Oper aus Finnland

Oper kann lustig sein, etwa der finnische „Sanatorio Express“, der im Frankfurter Palmengarten dieses Jahr als Sommerproduktion aufgeführt wird. Es geht unter anderem um Neurosen und Beziehungen.

Die komische Oper aus Finnland zum ersten Mal in deutscher Sprache

Info

Sanatorio Express, Oper/Operette, Ffm: Die Kammeroper Frankfurt im Palmengarten, Siesmayerstraße 63, 13./17./19./20./24./26./27./31.7., 19.30 Uhr, Premiere 13.7., Eintritt: ab 32,10 €

Es ist eine skurile Geschichte, die von der Kammeroper Frankfurt als Sommerproduktion im Palmengarten aufgeführt wird. Der „Sanatorio Express“ spielt in einem Sanatorium, in dem sich die Patienten von ihren Neurosen und der Welt erholen sollen. Sie sind ebenso schräg wie der angebliche Heiler, von der Empfangsdame ganz zu schweigen. Zu den Patienten gehören ein zwischen Leidenschaft und Apathie schwankender Tenor und eine Sopranistin, die mit ihrem Gewicht hadert.Die beiden Sänger verlieben sich ineinander und wollen zusammen davonschleichen, unglücklicherweise checkt in diesem Moment der Ehemann der Sopranistin ebenfalls in der Heilanstalt ein. Der Heiler des Sanatoriums verordnet den beiden Männer eine gegenseitige Behandlung, das Resultat: Ausgerechnet der Ehemann sieht sein Fehlverhalten ein, zudem weiß er nicht so genau, ob er seine Frau überhaupt wiederhaben will. Die Verwirrung nimmt seinen Lauf, erst recht, nachdem sich der Heiler in den Ehemann verliebt.Vor sechs Jahren wurde diese komische Oper in zwei Akten des finnischen Komponisten Iiro Rantala in Helsinki von der Finnischen Nationaloper uraufgeführt. Nun wird das Werk, das sich an der klassischen Opera buffa, also der komischen kleinen Schwester der ernsthaften Oper, orientiert, im Palmengarten erstmals in Deutschland gezeigt – dankenswerterweise nicht in finnischer, sondern in deutscher Sprache.Darin mischt der Komponist Rantala munter etliche Stile, klassische Duette und Quintette sind ebenso zu hören wie Flamenco und Tango. „Wunderbar hörbare Musik“, beschreibt die Kammeroper die Klänge, man darf also gespannt ein. Dass der 54-jährige Rantala gerne zusammenbringt, was zumindest auf den ersten Blick nicht zusammengehört, hat er schon oft bewiesen. So nahm der Tausendsassa einst ein Jazzalbum auf, in dem er auch mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach improvisierte. Seine Begründung: Mit Bach habe seinerzeit der Jazz begonnen.