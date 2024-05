Diese Feste stehen im Sommer an

Frankfurt am Main und seine Region bieten auch in diesem Sommer wieder eine große Auswahl an Musikfestivals für jedes Alter und jeden Geschmack. Das JOURNAL gibt einen Überblick.

Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Techno und Elektro über Klassik, Kabarett, Theater und Comedy bis hin zu Schlager, Party, Rock, Reggae und Punk. Die Termine werden hier ständig aktualisiert. Tauchen Sie ein in die pulsierende Welt der Musik und erleben Sie unvergessliche Momente auf den Festivals im Rhein-Main-Gebiet.Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Open-Air-Festivals der Region in chronologischer Reihenfolge:Kulisse für die seit 1987 jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe ist die renovierte Wasserburgruine im idyllischen Kurpark. Auf dem Spielplan stehen Eigenproduktionen und ein abwechslungsreiches Gastspielprogramm. Das abwechslungsreiche Programm bietet u.a: "Das kleine Gespenst", "Der Zauberer von Oz", "Ronja Räubertochter", "Misery", "Die 8 Frauen", „Tootsie“ und vieles mehr. www.kultur-bad-vilbel.de/burgfestspiele Über 80.000 Besucher erleben jährlich die Festspiele vor der romantischen Kulisse von Park und Schloss Philippsruhe im überdachten Amphitheater. In rund 90 Vorstellungen werden moderne Inszenierungen der Grimmschen Märchen als Schauspiel und Musical gezeigt. Stücke 2024: "Die Gänsemarkt" (Musical/Premiere am 10. Mai), "Romeo und Julia" (Premiere am 18. Mai), "Sterntaler" (Premiere am 1. Juni), "Der gestiefelte Kater" (Premiere am 8. Juni) sowie "Tschick" (Premiere am 5. Juli). www.festspiele-hanau.de Der Startschuss für das alljährliche Grüne-Soße-Festival auf dem Roßmarkt fällt in diesem Jahr am 11. Mai. Wie jedes Jahr wird dort die beste Grüne Soße Frankfurts gekürt. Statt drei Wochen „Festival“ wird es im nächsten Jahr wieder nur eine Woche sein. Mit dabei sind wieder die unterhaltsamen Abendveranstaltungen und natürlich die Wahl zur besten Grünen Soße Frankfurts. Während Sebastian Reiche und Handpuppe Amanda, Woody Feldmann, Bodo Bach, die Zucchini Sissters und weitere Acts auf der Bühne stehen, sind im Ticketpreis zwischen 58 und 96 Euro auch die sieben Grünen Soßen der teilnehmenden Betriebe sowie Kartoffeln, Eier und alle Getränke enthalten. www.gruene-sosse-festival.de Am Pfingstwochenende vom 16. bis 19. Mai wird in der Darmstädter Innenstadt mit über 60 Konzerten wieder das Leben und die Musik gefeiert. Seid Ihr dabei? Rund um das Residenzschloss heißt es wieder vier Tage lang auf 20.000 Quadratmetern Live-Musik, Clubsounds, Food & Chill, Party, Spaß und Freunde treffen. Und das Beste: Der Montag ist ein Feiertag und somit perfekt zum Entspannen und Ausschlafen. Das Konzertangebot verspricht wieder einen bunten Genre-Mix. Mit dabei sind unter anderem die Spider Murphay Gang, Leony, Ikke Hüftgold, HE/RO, Isaak, Gastone, Pfund... www.schlossgrabenfest.de Bald ist schon Pfingsten! Das Open Ohr Festival freut sich, dass folgende Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr das 50 Jahre Open Ohr Festival zelebrieren werden: Fiva, Conny, Teresa Reichl, Kafvka, Jakob Schwerdtfeger, Dives, Anatagon Thateraktion und und und... da kommt noch einiges mehr! Seid gespannt! Das Open Ohr Festival ist einmalig und lädt jedes Jahr zu Pfingsten Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien auf die Mainzer Zitadelle ein, um Teil dieses Festivals zu sein und ein offenes Ohr zu haben! www.openohr.de Wir sehen uns bald wieder sagen die SLB-Organisatoren! Um die Wartezeit bis zum nächsten Stadt Land Bass Festival zu verkürzen, hat das Team im Mai ein besonderes Highlight geplant: Das Jubiläum: 25Y Cocoon... Happy Birthday! www.stadtlandbass.de Das Maifeld Derby ist ein Musik- und Popkulturfestival, das seit 2011 jährlich an drei Tagen ein fein kuratiertes Programm abseits des Mainstreams für ca. 5000 Besuchende/Tag auf die Bühne bringt. Ein abwechslungsreiches Line-Up mit vielen Newcomerinnen und Newcomern und zum Teil (mittlerweile) alten Weggefährten ziert jedes Jahr unser Festivalbanner. Dieses Jahr mit dabei: Róisín Murphy, Modeselektor, Slowdive, Orbit, Edwin Rosen und viele mehr. www.maifeld-derby.de Deutschlands größtes Underground-Rap-Festival. Über 40 Künstler auf 4 Bühnen - die größte Jam des Landes bringt seit über 10 Jahren alte Hasen, Newcomer, Crews, Labels und über 3.000 Rap-Fans im Schlachthof Wiesbaden zusammen. www.tapefabrik.de Das Kroa Festival kehrt diesen Sommer mit einem spektakulären Line-Up und einem abwechslungsreichen Programm zurück! Am 7. und 8. Juni 2024 lädt das Festival Musikliebhaber aus nah und fern zum Feiern und Tanzen in den zauberhaften Laubacher Schlosspark ein. Mit Künstlern wie Paula Hartmann, Rikas, Bruckner, Verifiziert, Katha Pauer, Pano und vielen mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Musikerlebnis und ein mitreißender Mix aus Genres und Stilen. www.kroa-festival.com Das Barock am Main-Festival 2024 musste wegen Nachbarschaftsproblemen am Standort Höchst abgesagt werden – das Publikum muss aber nicht auf ein barockes Programm an lauen Sommerabenden verzichten. Im Herzen Frankfurts präsentieren die Volksbühne und das benachbarte Restaurant DFG ein Theaterprogramm mit bester Unterhaltung, live-gespielter Barockmusik im Hof und Frankfurter Speis und Trank. www.barock-am-main.com Die erste White Summer Night und auch die erste Mallorca Party waren letztes Jahr der absolute Wahnsinn. Diese beiden Mottos schreien nach einer Wiederholung und so bringen die Veranstalter 2024 noch mehr Künstler und noch mehr Show nach Rodgau! Mit dabei am Samstag: Die angesagtesten Mallorca-Stars wie DJ Balineiro, Partymann Atze, Carolina, Almklausi, Kreisligalegende, Frenzy, Mütze Katze, Tobee, Lorenz Büffel und Schürze... www.strandbad-festival.de Das Rheingau Musik Festival zählt zu den größten Musikfestivals Europas und veranstaltet jährlich über 170 Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden bis ins Mittelrheintal. Einzigartige Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads oder das Kurhaus Wiesbaden sowie malerische Weingüter verwandeln sich jeden Sommer in Konzertbühnen für Stars der internationalen Klassikszene und interessante Nachwuchskünstler von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik. www.rheingau-musik-festival.de. Auch in diesem Jahr wieder mit den besten Freunden in der warmen Sommerluft zu den Lieblingskünstlern gehen - und das an den schönsten Plätzen in Mainz? Seit über 10 Jahren wird dieser Traum beim "Summer in the city"-Festival zur traumhaften Realität. Hier wird gemeinsam gefeiert, getanzt und das Leben genossen. Seid ihr dabei? Mit dabei sind u.a: Silbermond, Roanan Keating, Zucchero, The Boss Hoss, Elif... www.summerinthecity-mainz.de Bühne frei für das Hoppelhausen Open-Air 2024 - das kleine aber feine Technofestival! Doppelt gehoppelt hält besser - dieses Jahr sind wir gleich mit 2 Open-Airs am Start: Sa, 01. Juni 2024 - Stockstadt am Main & Sa, 27. Juli 2024 - Hanau Großauheim. Ihr habt Bock auf ein richtig geiles Techno-Festival, aber keine Lust auf eine überfüllte Party? Dann seid ihr hier genau richtig! Qualität statt Quantität mit einer sehr begrenzten Besucherzahl auf dem Gelände. Das bedeutet: genug Platz zum Tanzen, keine Schlangen an der Bar und jede Menge gute Laune. Dazu gibt's geile Headliner und lokale DJs, die dich den ganzen Tag zum Tanzen bringen. Und das alles zu günstigen Getränkepreisen - keine Massenabfertigung, sondern eine persönliche Party für jeden.... www.hoppelhasen.com Das Stoffel findet hoffentlich auch 2024 wieder im Günthersburgpark in Frankfurt statt. Das Festival bietet Musik, Events, Sport, Theater und vieles mehr für die ganze Familie. Musikliebhaber kommen bei den zahlreichen Live-Konzerten auf ihre Kosten. Ob Rock, Pop, Indie oder Elektro, auf der Stoffel-Bühne ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben der Musik gibt es ein vielfältiges Angebot an weiteren Veranstaltungen und Sport. Ob Lesungen, Workshops, Theateraufführungen oder Mitmachaktionen - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. www.stalburg.de Die Burgfestspiele Dreieichenhain sind ein fester Bestandteil des südhessischen Festivalsommers. Jedes Jahr strömen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher nach Dreieich, um auf Burg Hayn ein vielfältiges Kulturangebot zu genießen, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Sechs Wochen lang bietet die Burg eine außergewöhnliche Kulisse für abwechslungsreiche Open-Air-Veranstaltungen. Auf dem Programm stehen Theater, Oper, Kabarett, Konzerte, Varieté und Lesungen. Regional, national und international bekannte Künstlerinnen und Künstler sind regelmäßig zu Gast im Burggarten und begeistern das Publikum. www.buergerhaeuser-dreieich.de/burgfestspiele Im Sommer 2024 ist es wieder soweit: Das Butzbach Open-Air geht in die nächste Runde und der Innenhof des historischen Schlosses verwandelt sich erneut in eine Open-Air Location. Vor der historischen Kulisse des Butzbacher Schlosses wird die Bühne aufgebaut, auf der wieder an mehreren Tagen für bestes Live-Erlebnis gesorgt wird. Der erste Act für das Butzbach Open-Air 2024 steht nun fest: Auf ihrer Open-Air-Tour Sommer 2024 - Live - kommt Kerstin Ott am 07.07.2024 nach Butzbach. Mit dabei ist auch kein Geringerer als Weltstar Alice Cooper, der im Sommer 2024 für sechs Shows nach Deutschland kommt und eine davon exklusiv am 04.07.2024 in Butzbach spielen wird. www.butzbach-openair.de Das Electronic Beach Festival: Sommer, Sonne, Strand und tanzende Bässe. Seid dabei und tanzt am See mit Alicia Hahn, Andy Düx, Chris Liebing, DJ Dag, Dominik Eulberg, George Perry, Ida Engberg, Karotte, Len Faki, Talla 2XLC und vielen mehr... www.tanzderbaesse.de Homerunners! Are you ready? 25 Artists, 3 Bühnen und 13 Stunden Musik... Homerun Open Air 2024: Am 6. Juli verwandelt sich der Exerzierplatz in Gelnhausen endlich wieder in ein Paradies für Techno- und House-Liebhaber aus ganz Deutschland. Mit dabei: Anna Reusch, Chris Liebing, Chris Wood, Mathias Kaden, Matthias Tanzmann und und und... www.homerun-openair.de Seit 1959 findet diese jährliche Open-Air-Konzertreihe im Palmengarten in Frankfurt am Main statt. „Jazz im Palmengarten“ wurde von dem in Jazzkreisen weithin bekannten Rundfunkmoderator und Journalisten Werner Wunderlich († 2013) ins Leben gerufen. Seit 2003 wird die Reihe von der Jazz-Initiative Frankfurt am Main e.V. veranstaltet. Sie gilt als die älteste kontinuierlich veranstaltete Open-Air-Jazzkonzertreihe der Welt. www.jazz-frankfurt.de Der Sommer steht vor der Tür und die Vorfreude steigt, denn endlich ist es wieder soweit: Der Friedberg Open Air Sommer geht in die zweite Runde! Mit tollen Acts wie Michael Patrick Kelly, Dieter Thomas Kuhn & Band sowie FFH Just White - die Megaparty ganz in Weiß sind wieder unvergessliche Sommerabende auf der Seewiese garantiert. www.friedberg-openair.de Willkommen bei KPOP LUX FRANKFURT 2024 - Der Name und der Termin sind neu - der Ort bleibt! Das große K-Pop-Festival K.FLEX wird zu KPOP LUX Frankfurt und begrüßt am 12. und 13. Juli 2024 die gefragtesten und größten K-Pop-Acts im Deutsche Bank Park in Frankfurt. www.kpop-lux.de Die Sonne scheint, es wird warm in der City. Zur Entspannung heißt es auch in diesem Jahr wieder: Musik unter Palmen. Auch 2024 gastiert die Sommerkonzertreihe Summer in the City im Musikpavillon des Palmengartens und lädt zu insgesamt 6 leidenschaftlichen Musikabenden mit u.a. The Staples Jr. Singers, Margareth Menezes, Orbit, LINA_ ein. www.mousonturm.de

Im Juli 2024 laden die Marburger Sommernächte zum nächsten Open Air nach Mittelhessen ein. Bisher bestätigt sind die Indie-Rocker von Kettcar, die amerikanische Sängerin und Songwriterin Suzanne Vega und die Indie-Pioniere von New Model Army. www.marburger-sommernaechte.de „Offene Türen. Seit 325 Jahren.“ lautet das Motto des 32. Neu-Isenburger Musik Spektakels. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird das 32. Open Doors Festival 2024 ganz im Zeichen des 325-jährigen Jubiläums der Stadt Neu-Isenburg stehen. Auf der Jubiläumsbühne öffnen wir 325 Türen für 325 Künstler. Wir stellen ein einzigartiges Programm mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen in den verschiedensten Besetzungen zusammen. Von Klassik bis Pop, von Orient bis Okzident, von E-Gitarre bis Kontrafagott - die Eröffnung des 32. Open Doors Festivals wird niemand so schnell vergessen. www.open-doors-festival.de Der einzige Stau, der Spaß macht - das Traffic Jam Open Air! Seit 1999 lockt es begeisterte Rock-, Punk-, Ska- und Metal-Fans für zwei Tage zum besten Stau der Welt nach Dieburg. Über 5.000 Besucher nehmen an diesem Spektakel teil und bringen gemeinsam mit den Bands das Gelände des Verkehrsübungsplatzes zum Beben! www.trafficjam.de Am 20. und 21. Juli 2024 wird der Frankfurter Osthafen erneut zur Kulisse für eines der schönsten Hafen- und Musikfestivals Deutschlands: Das Osthafen-Festival bietet seinen Gästen ein buntes Musikprogramm mit Live-Bühnen und Club-Areas, dazu jede Menge Hafen-Attraktionen, Kunst & Kultur, Sportveranstaltungen sowie ein großes Familien- und Kinderprogramm, umrahmt von kulinarischen Spezialitätenständen aus aller Welt. www.osthafenfestival.de Das 1. Africa Diaspora Festival findet am 20. und 21. Juli 2024 im Frankfurter Rebstockpark statt. Africa Diaspora - Das Festival bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Konzerte, Poetry Slams, Theater, Tanz, Podiumsdiskussionen und Kinderprogramme. Es wird einen Basar mit afrikanischer Küche und Kunsthandwerk geben. Wir laden kleine Vereine und Kleinunternehmen ein, sich mit Informationsständen zu präsentieren.Das Burg-Herzberg-Festival, auch Bonsai-Woodstock genannt, ist DAS Musik- und Literaturfestival der Hippiekultur im Breitenbacher Ortsteil Gehau und mit jährlich über 12.000 Besuchern das größte Open-Air-Hippiefestival Europas. www.herzberg-festival.com Das internationale Performance-, Tanz- und Theaterfestival Sommerwerft bietet jedes Jahr Kunst und Kultur auf der Weseler Werft im Herzen Frankfurts. An 17 Festivaltagen wird ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges und frei zugängliches Programm geboten. www.sommerwerft.de Das Trebur Open Air ist ein Indie-, Rock- und Pop-Festival - Über 30 Jahre TOA, das sind: mehr als 3 Jahrzehnte Herzblut, Freundschaften & Liebe zur Musik! Mit dabei in diesem Jahr: Wolfmother, Mine, Turbostaat , Gringo Mayer & Die Kegelband, Elfmorgen, The OhOhOhs uvm. www.treburopenair.de Laut einer aktuellen Vorhersage von führenden Seismologen wird Babenhausen 2024 erneut heftig beben... Den Experten zur Folge ist die Ursache dafür in letztjährigen Beben.Festivals zu suchen... www.beben-festival.de Das Sound of the Forest Festival ist mehr als nur ein Musikereignis - es ist eine Reise in eine andere Welt. Versteckt im dichten Grün des Waldes bietet das Festival eine einzigartige Kulisse für ein unvergessliches Erlebnis. Hier, wo Natur auf Kreativität trifft, erlebt Ihr eine Welt voller musikalischer Entdeckungen. www.sound-of-the-forest.de Seit 1998 findet im beschaulichen Nonrod im Fischbachtal das Nonstock-Festival statt. Jahr für Jahr treffen sich hier Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber, Musikbegeisterte und die Prominenz der Region, um gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und Musik & Kultur zu genießen. Und das alles in entspannter und familiärer Atmosphäre auf dem wunderschön im Grünen gelegenen Röderhof. www.nonstock.de Love Family Park (Rebstockpark)- 3.&4.8.Zur 25. Ausgabe des Festivals feiert man diesmal an zwei Tagen und auf zwei Bühnen! Das bedeutet: Mehr Künstler, ein Line-Up in gewohnter Love Family Park-Qualität und die ganze Bandbreite elektronischer Musik. Mit an Bord sind u.a: Adam Beyer, Loco Dice, Patrick Mason, Supergloss und Sven Väth. www.lovefamilypark.comDas Open Flair ist ein Open-Air-Musikfestival mit einem Rahmenprogramm aus Kabarett, Kinderprogramm, Performances und weiteren Programmpunkten. Das Festival wird seit 1985 ehrenamtlich vom Arbeitskreis Open Flair e.V. in Eschwege veranstaltet und hat eine Kapazität von ca. 20.000 Besuchern. www.open-flair.de Alle Generationen können sich beim Phungo Festival in Pfungstag im ehemaligen Schwimmbad auf einen Mix aus Live-Musik, Kinderspaß, Zirkustheater und Mitmachaktionen unter freiem Himmel freuen. Eintritt frei. www.phungo.de Das überdachte Amphitheater im malerischen Park des altehrwürdigen Schlosses Philippsruhe direkt am Main ist eine der schönsten Open-Air-Locations Hessens und lädt in diesem Sommer zu großartigen Konzerten mit u.a. Sasha, Chris De Burgh, Giovanni Zavarella, Herbert Pixner Projekt, Nena, Völkerball, Die Prinzen, Helge Schneider, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und und und… www.shooter.de/amphitheater-hanau Am Freitag, den 16. August 2024 steht Frankfurt-Sossenheim ganz im Zeichen einer XXL-Schlagernacht in der Open-Air-Arena auf dem Kerbeplatz. Und wer könnte besser für Partystimmung sorgen als der unvergleichliche DJ Ötzi? www.sossenheim-open-air.de Seit 25 Jahren ist das Festival Da Capo ein kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Im wunderschönen Ambiente des Alzeyer Schoßhofes präsentiert die Stadt Alzey ein hochkarätiges Programm mit international bekannten Stars, Gruppen und Ensembles. In diesem Jahr sind Vanessa Mai, Alphaville, Christoph Soldan, Rüdiger Hoffmann und viele andere Stars zu Gast auf der Alzeyer Burg. www.dacapo-alzey.de Beim European Elvis Festival feiern Gäste aus aller Welt ihr Idol mit bekannten Coverbands, Elvis-Filmen, Cadillacs und vielem mehr. www.bad-nauheim.de Sommerfestivalfeeling pur für die ganze Familie verspricht das Vogel der Nacht Festival in Bensheim. Eine bunte Mischung aus Live-Musik, Comedy, Theater und Kinderaktionen wird im Bensheimer Stadtpark geboten - bei freiem Eintritt. www.vodena.de Der Gießener Kultursommer findet als sommerliches Open-Air-Highlight der Region auf der Freilichtbühne des Klosters Schiffenberg statt - einer der schönsten Spielstätten Mittelhessens. Beste Unterhaltung ist garantiert, denn regelmäßig treten Stars der verschiedensten Musikrichtungen für (fast) jeden Geschmack auf. Bosse, Max Giesinger, Sarah Connor, James Blunt, Feine Sahne Fischfilet, Santiano und Nico Santos sind in diesem Jahr unter anderem zu Gast. www.giessenerkultursommer.de Jedes Jahr am letzten Augustwochenende feiert Frankfurt drei Tage lang seine Museen und seinen Fluss. Als einzigartige Kombination ist das Museumsuferfest eine beliebte Präsentationsplattform für Frankfurter Kultureinrichtungen und Kulturschaffende. Mit jährlich rund 2,5 Millionen Besuchern, den Programmangeboten der Museen, seinen Bühnenproduktionen, Projekten und Inszenierungen ist das Museumsuferfest eines der großen europäischen Kulturfestivals. Kunst, Kultur und die Leichtigkeit des Seins verschmelzen für drei Tage zu einem großen, spektakulären Fest. www.museumsuferfest.de Am 31.08. und 01.09.2024 feiern alle den Beginn des goldenen Herbstes beim 11. Golden Leaves Festival am Steinbrücker Teich unter dem Motto „a new beginning / a sea of chances“. Mit dabei feiern u.a: Meute, Olli Schulz, Angie McMahon, Crucchi Gang, Amistat, Art School Girlfriend und viele mehr. www.goldenleavesfestival.de Am 6., 7. und 8. September 2024 öffnet "Der größte Club der Welt" - für dich. Techno, Trance, Hardstyle, Hip-Hop, Minimal, Hardcore, Rap, Future-Bass - keine Genre-Grenzen. BigCityBeats World Club Dome ist der "größte Club der Welt" - seit 2013 im Deutsche Bank Park (ehemals Commerzbank Arena) in Frankfurt am Main. "Der größte Club der Welt" - drei Tage lang geöffnet. 700.000 Quadratmeter - ein Partyareal mit 180.000 erwarteten World Clubbern auf mehr als 25 Bühnen. Vom kleinen Clubformat mit wenigen hundert Gästen bis zur riesigen Mainstage mit 50.000 Partygästen. www.worldclubdome.com Mode, Musik und Tanz wie anno dazumal und einer der schönsten Kunsthandwerkermärkte Hessens - erleben Sie die Belle Époque beim Jugendstil-Festival in Bad Nauheim. Das Festival findet am 7. und 8. September 2024 in der Trinkkuranlage statt. www.bad-nauheim.de The Glück is coming back - Vom 12. bis 15. September 2024 kehrt das Glücksgefühle-Festival an den Hockenheimring zurück! Auch diesmal ist das Ziel klar: Noch mehr Besuchern das glücklichste Wochenende des Jahres zu bieten. Unter dem Motto “The Glück is coming Home Again” wird der Hockenheimring erneut zum Zentrum des Glücks. Das Festival, das bereits bei seiner Premiere im vergangenen Jahr ein überwältigender Erfolg war, verspricht auch im Folgejahr eine unvergessliche “Reise ins Glück”. www.gluecksgefuehle-festival.de O'zapft is - auch in Frankfurt! Vom 18.09. bis 13.10. erwartet Dich im großen Festzelt im Deutsche Bank Park ein Top-Programm aus Live-Musik, leckerem Festbier, kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr unter anderem Roy Hammer und die Pralineés, Oli P., Isi Glück sowie das Urgestein der gepflegten Gaudi, Mickie Krause. www.frankfurter-oktoberfest.de Musik macht glücklich! Geht raus und habt Spaß...