Weihnachtskonzerte in Frankfurt und Umgebung

Die einen gehen auf Nummer sicher und covern die immer gleichen Weihnachtslieder, die anderen sind kreativer, schreiben ihre eigenen X-Mas-Songs und bringen sie im Dezember in Frankfurt auf die Bühne.

Erdmöbel auf Weihnachtstournee in der Brotfabrik in Hausen

„A Very Romie Christmas“ in der Frankfurter Romanfabrik

Zweiter Weihnachtsfeiertag: Rodgau Monotones in der Batschkapp

Ausverkauft: „Swinging Christmas“ im Holzhausenschlösschen

Info

Weitere Weihnachtskonzerte finden hier statt:



Sängerin Meltem Fuchs bringt ihren „Christmas Blues“ am 20. Dezember um 20 Uhr in die Frankfurt Art Bar in der Rosisten Gartenwirtschaft im Ziegelhüttenweg 221.



Am 26. Dezember stehen die Zeichen im Colos-Saal auf den alljährlichen Aschaffenburger Weihnachtswahnsinn, wenn Boppin’ B zur ihrem „Rockabilly X-Mas Wipe-Out“ in den Roßmarkt 19 kommen.



Eine Christmas A-Cappella Party bringt das Vokalquartett Gretchens Antwort am 19. Dezember in die Englische Kirche in Bad Homburg. Da werden traditionelle Christmas Carols zu Swing Hits, Frank Sinatra trifft auf Rolf Zuckowski und natürlich darf Wham!s „Last Christmas“ nicht fehlen, allerdings im besten Denglish dargeboten. Das verspricht auch mal wild zu werden.

Till Brönner war mit seinem „Silent Night“-Programm schon in der Alten Oper, auch Philipp Poisel war ebenda, um ein Adventskonzert zu geben. Kein Jahr vergeht ohne die „Swinging Christmas“ mit der hr-Bigband. Diesmal tritt „Die glorreiche Siebzehn“ (so ein Buchtitel über das Ensemble) am 19. und 20. Dezember um 20 Uhr im hr-Sendesaal auf. Zu Gast ist die schwedische Jazzsängerin Viktoria Tolstoy, um unter der Leitung von Jörg Achim Keller für Festtagsstimmung zu sorgen. Man kann nur hoffen, dass Tolstoy auch Lieder aus ihrer skandinavischen Heimat vorträgt. Als Erzähler ist an diesen Abenden Radiolegende Werner Reinke am Start. Stimmen, die sich hören lassen können.Wer es rockiger und poppiger liebt, wird am 19. Dezember um 20 Uhr die Brotfabrik in Hausen ansteuern. Denn da schauen wie schon im letzten Jahr „Erdmöbel“ auf ihrer Weihnachtstournee vorbei. Die Kölner mit teils Münsteraner Wurzeln, haben sich früh zur Aufgabe gemacht, nach einer deutschen Version von „Last Christmas“ (genau der Gassenhauer) vor allem eigene Weihnachtslieder zu dichten und auf einem Album namens „Geschenk“ mit Titeln wie „Fräulein Frost“, „Russisch Brot“ oder „Lametta“ zu veröffentlichen. Längst Kult ist ein Weihnachtsvideo, das sie immer rechtzeitig zur Tournee mit ihrem sogenannten Jahresendlied veröffentlichen. Das heißt in diesem Jahr „Geschenkpapier“ und wurde dem wunderbaren Kaiser Quartett aufgenommen.Das Release-Konzert zum neuen Album „Party Songs For The Downcast“ in der Brotfabrik ist noch in bester Erinnerung, da legen Jule Heidmann und Paula Klee nach und präsentieren diesmal am 20. Dezember um 19.30 Uhr in der Romanfabrik wieder „A Very Romie Christmas“. Vor zwei Jahren im Netzwerk Seilerei war das ein echtes Spektakel, diesmal verspricht es – begleitet von ihrem Pianisten Aaron Poellet – intimer und besinnlicher zu werden. Mit – versprochen – „Harmoniegang in Perfektion“, eigenen Songs und vor allem mit wunderschönen Interpretationen bekannter und weniger populärer Weihnachtslieder. Poellet, seines Zeichens Student an der Musikhochschule Frankfurt, begleitet Romies Gesang mal behutsam und reduziert, mal beschwingt und gen Gospel strebend, aber stets passend und einfühlsam.Längst sind die Konzerte der Rodgau Monotones im Dezember zur einer schönen Tradition geworden. Diesmal spielen sie am 14. Dezember im Colos-Saal in Aschaffenburg (längst ausverkauft) und wie gehabt am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Batschkapp. Oft haben sie uns auch mit besonderen Weihnachtsständchen überrascht. „Eine Weihnachtsshow wird es diesmal aber nicht geben, sondern nochmal die Volle Lotte mit Henni und vieles anderes“, ließ Püppi Osterwold, die Frau von Sänger Peter und guter Geist der Truppe, vorab wissen. Besonders wird der Auftritt allemal.Für Jazzfans wäre das Holzhausenschlösschen am 18. und 19. Dezember eine Option gewesen. Da bringen Thomas Siffling & Friends im Rahmen des „Ella & Louis Jazz Club“ ihre „Swinging Christmas“ auf die Bühne des Wasserschlösschens. Da kann man nur noch hoffen, dass reservierte Karten nicht abgeholt werden, denn die beiden Abende sind seit langem ausverkauft. Wer einmal ein Konzert der Reihe „Ella & Louis Jazz Club“ miterleben möchte, sollte sich schnell auf der Website der Frankfurter Bürgerstiftung um Tickets bemühen.