Live-Musik-Tipps im September in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe im August eine kleine Kolumnen-Pause eingelegt und mich wunderbar auf Kreta erholt, Sonne getankt, im Mittelmeer gedümpelt, gelesen, gefaulenzt. Jetzt freue ich mich wieder voll auf das Leben in unserer kleinen Großstadt, auf tolle Konzerte im mampf (Beispielsweise 7.9. Trio da Nina und 8.9. Vitaliy Baran Quartett), das Rotlint-Straßen-Fest, den Brückenwall und generell auf den Spätsommer in Frankfurt! Heute gibt es hier eine ganze Menge Konzertperlen.



The OhOhOhs

Am 11.9. treten die coolsten Florians der Stadt mal wieder in Frankfurt auf: Konzertante Clubmusik von The OhOhOhs – mit vier Händen erzeugen der Pianist Florian Wäldele und der Schlagzeuger Florian Dreßler eine beachtliche orchestrale Fülle. Vom Techno kommend vereint das Duo Clubmusik mit Klassik. Das Ganze findet in der Seilerei in der Offenbacher Landstraße 190 statt – veranstaltet von „die Fabrik-Kulturwerk Frankfurt“.



Highest Primzahl on Mars

Yeah: Es gibt eine neue Location in Frankfurt, die Halle 1, und zwar im Ostend in der Intzesstraße 1 – ganz in der Nähe des Atelier Frankfurt im Industriegebiet. Eine geräumige Halle mit Industrieflair. Die Band „Highest Primzahl on Mars“ mit ihrem hypnotischen und modernen Space-Kraut-Psychedelic-Rock hat die Ehre und das Vergnügen, dort das erste Konzert zu spielen. Es wird eine doppelte Premiere sein, da es ein (Doppel)-Album-Release-Konzert sein wird. Ich freue mich also sehr auf den 13. September!



Jo van Nelsen

Sonst wäre ich in die Käs in die Waldschmidtstraße 19. Da gibt es auch eine besondere Premiere: „Blick zurück durch´s Schlüsselloch“ von Jo van Nelsen. Eine Hommage an die große Helen Vita, deren Musik und Wesen offenbar schicksalsweisend für Jo waren. Zusammen mit Bernd Schmidt am Flügel wird er den Laden explodieren lassen!



Peter Fox

Vor vielen Jahren bin ich mal mit guten Freunden mit dem Auto kreuz und quer durch Kirgistan gefahren, den Soundtrack zu dieser Reise lieferte eine CD von Peter Fox, sein „Haus am See“ ist nach wie vor eines meiner liebsten Lieder. Jetzt ist er auf Tour und spielt am 19.9. in der Festhalle. Ein bisschen schade, ein Open Air mit ihm würde mir im September viel besser gefallen und die Festhallenkonzerte haben mich noch nie so richtig geflasht. Trotzdem: Auf die „Zukunft Pink“!



Friedrich Lau

Ich bin gespannt auf „Lass uns ein bisschen Swingen“. Friedrich Lau mischt den leidenschaftlichen Stil der „Goldenen 20iger“ mit den heutigen technischen und klanglichen Möglichkeiten zu einem neuen Sound. So kreiert er zusammen mit Tim Ludwig (Git/Voc) und Sebastian Stahl (Hybrid Drums) deutschsprachige Popmusik im Stil von Electro-Swing: Kein swingender Techno, sondern echter Swing, so wie er klingt, wenn er heute erfunden würde! Friedrich Rau erzählt charmant und authentisch in deutscher Sprache Geschichten mitten aus dem Leben. Das Ganze findet am 26.9. in der Seilerei in der Offenbacher Landstraße 190 statt.



Lady Amanda Kayne

Und am 27.9. tritt die geschätzte Lady Amanda Kayne mit „Eine Frau von Heut“ vor großem Publikum im Papageno Theater im Palmengarten auf. Amanda fischt auch gerne Liederperlen der ganz großen Diven aus dem Liedermeer und eigentlich müssten wir das mal angehen und gemeinsam Chansons von Lilian Harvey, Hildegard Knef oder Edith Piaf trällern. Mir fällt da sofort „Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin...“ ein. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt :)



Bändi vs. Volker Gerling

Die „Fabrik außer Haus“ Konzertreihe hat noch einen Kracher im September im Programm: Am 29.6 tritt meine Lieblingstangoband Bändi im Netzwerk Seilerei auf. Diesmal gibt es eigene Kompositionen und sie treffen auf Volker Gerling, einem Daumenkinographen. Gerling ist 5500 Kilometer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gewandert und dokumentiert mit seiner Kamera Kleinode wundersam unscheinbarer Begegnungen in Form fotografischer Daumenkinos. Bändi-Besetzung: Kristina Debelius (Voc, P), Tobias Frisch (Voc, Viola), Martin Lejeune (Pedal-Steel-Git), Thomas Salzmann (Drums, Perc) und Markus Wach (Db).



Woog Riots

Und zum Schluss gibt es noch einen Darmstadt Tipp: Im Kunstkeller am Residenzschloss gibt es eine Record Relase Party von einem sehr besonderen, tollen Duo: Den Woog Riots: Collectors of pop! Woog Riots klingen wie eine wilde Mischung aus Kraftwerk und den Beatles. Seit so vielen Jahren machen sie Musik, gehen auf Touren durch die ganze Welt und berühren mit ihrer einzigartigen Art. Da lohnt sich der Weg am 26.9. in die Nachbarstadt!



Geht raus. Hört Musik. Seid glücklich!