Das Motto „Äppler Rocks“ verrät es: Die Kelterei Nöll ist mit ihrem Partner, dem Online-Musikformat Club8, beim Museumsuferfest in Frankfurt. Zur gemeinsamen Bühne liefert auch VirusMusik seinen Beitrag.

„Unterhaltsames Programm für alle Musikliebhaber“

Info

Alle Infos finden Sie hier. Für Revolte Tanzbein springt die Beatles Revival Band ein.

Gemeinsam für die Frankfurter Kulturszene sind in diesem Jahr die Kelterei Nöll und Club8 in Zusammenarbeit mit VirusMusik am Start. Vom 23. bis 25. August bespielen sie eine Bühne an der Untermainbrücke auf der Sachsenhausenseite in der Nähe des Maincafés.„Wir freuen uns sehr, mit Club8 zusammenzuarbeiten, um eine Bühne zu schaffen, die die Vielfalt und Kreativität der Frankfurter Musikszene widerspiegelt“, sagt Alex Nöll, der Geschäftsführer der Kelterei. „Die Verbindung von handgemachter Musik mit unseren handwerklich hergestellten Apfelweinen ist für uns die perfekte Art und Weise, unsere Leidenschaft für Frankfurt zu zeigen.”Flo Fischer, Mitbegründer von Club8 , erklärt: „Club8 hat sich zum Ziel gesetzt, lokalen Künstlern eine Plattform zu bieten und die Musikszene Frankfurts zu stärken. Die Zusammenarbeit mit der Kelterei Nöll ist eine großartige Chance, unser Ziel einem noch größeren Publikum näherzubringen. Gleichzeitig können wir die einzigartige Atmosphäre des Museumsuferfests nutzen, um unsere Leidenschaft für handgemachte Musik und Kultur zu zelebrieren.”Das Line-up der Bühne umfasst sowohl etablierte Frankfurter Acts wie die Beatles Revival Band, Jason Fretz und Dana Maria (Foto) als auch aufstrebende Talente wie Sänger/Gitarrist Sammy Milo (Funk) und Saxophonist Darius Blair (Jazz Fusion mit der Band Discovery Collective). „Die Mischung aus verschiedenen Genres garantiert ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für alle Musikliebhaber“, versprechen die Veranstalter. Los geht es am Freitag schon um 14 Uhr, das Finale am Sonntag bestreitet dann TomRobin mit queerem, optimistischen Rap ab 20 Uhr .