Kunst und Kultur in Frankfurt 2025

Die Museumsufercard feiert im kommenden Jahr ihren 25. Geburtstag.

In den Museen der Stadt gibt es im neuen Jahr viele kulturelle Highlights zu erleben. Das Jahr steht dabei im Zeichen eines besonderen Jubiläums: „2025 feiern wir 100 Jahre ‚Neues Frankfurt‘ mit vielen Veranstaltungen und einem vollen Programm. Die Frankfurter Museen tun sich auch hier wieder zu spannenden Kooperationen zusammen, um dieses wichtige Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten“, verrät Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).Dazu will die Stadt auch bis zum Jahr 2030 „immer wieder an die großen Siedlungsprojekte von Ernst May erinnern und an die von ihm ins Leben gerufene, damals revolutionäre, städtebauliche und kulturpolitische Bewegung des sogenannten Neuen Frankfurts“, wie die Dezernentin weiter ausführt.Im Museum Angewandte Kunst (MAK) ist ab dem 9. Mai 2025 die Ausstellung „100 Jahre Neues Frankfurt“ zu sehen. Sie beleuchtet die Hauptprotagonisten und ihre Ideen, die dazu beigetragen haben, die Gesellschaft im Sinne der Demokratie zu verändern und bildet gleichzeitig das Zentrum des Jubiläumsjahres. Daneben und zur gleichen Zeit beschäftigt sich die Sonderschau „Yes, we care! Das Neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl“ mit den Themen der Daseinsfürsorge und der Gemeinwohlpflege: Sie verbindet Texte, Fotografien sowie Film- und Audioaufnahmen aus den 1920er-Jahren mit aktuellen Beispielen aus den Beriechen Soziales, Bildung, Haushalt und Gesundheit.Am 18. Juni 2025 beschäftigt sich die Ausstellung „Alle Tage Wohnungsfrage. Vom Privatisieren, Sanieren und Protestieren“ im Stadtlabor im Historischen Museum außerdem mit der Wohnungsfrage. Sie fängt die Stimmen der Bewohner dreier Frankfurter Siedlungen ein und behandelt die sozialen Folgen, die sich aus der Wohnungsfrage ergeben.Ab dem 1. Februar 2025 ist im Caricatura Museum die Ausstellung „Komische Kunst des Walter Moers“ zu sehen. Gefolgt wird diese von Werken des Malers und Zeichners Michael Sowa, die ab Ende Juni bis in den Herbst hinein ins Caricatura einziehen.Im Mai 2025 beginnt die Sanierung der Schirn Kunsthalle, die vorerst ihr Interimsquartier in der alten Dondorf-Druckerei in Bockenheim bezieht. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) ist dagegen wieder am alten Standort zu finden.Wegen Brandschutzoptimierungen bleibt das Museum für Moderne Kunst (MMK) weiterhin geschlossen. Die Dependancen Tower MMK und Zollamt MMK können jedoch besucht werden.