Im Gespräch mit dem Künstler

Ab Freitag zeigt das Städel Museum Arbeiten des deutsch-britischen Künstlers Michael Müller und führt die Besucherinnen und Besucher in die griechische Mythologie. Am Freitagabend ist der Künstler selbst im Museum zu Gast. Das JOURNAL FRANKFURT verlost 5x2 Tickets.

Mit seiner neuen Ausstellung führt das Städel Museum ab Freitag, 14. Oktober, in die mythologische Welt der griechischen Antike. Im Zentrum steht der deutsch-britische Künstler Michael Anthony Müller. Unter dem Titel „Michael Müller. Der Geschenkte Tag. Kastor & Polydeukes“ zeigt das Städel Zeichnungen, Gemälde, eine Skulptur sowie eine raumfüllende Arbeit des Künstlers. Letztere, mit dem Namen „Der Geschenkte Tag“, basiert auf dem Mythos der Zwillinge Kastor und Polydeukes und steht im Fokus der Ausstellung. Mit 24 großformatigen Leinwänden nimmt die Arbeit eine Fläche von insgesamt sechsmal 65 Metern ein.Inhaltlich befasst sich Michael Müller in seinen Arbeiten zum einen mit der Frage, ob ein abstraktes Kunstwerk eine Geschichte erzählen kann und präsentiert zum anderen, so heißt es vonseiten des Städel, eine „vielschichtige künstlerische Reflexion über die Bedeutung von Zeit, Sterblichkeit sowie überzeitlicher Liebe“.Zum Start der Ausstellung ist der Künstler am Freitagabend ab 19 Uhr selbst als Teil der Veranstaltungsreihe „Städel Invites“ im Museum zu Gast. Im Gespräch mit der Kuratorin der Ausstellung, Svenja Grosser, gibt Michael Müller seinen Blick auf die Ausstellung wieder. Besucherinnen und Besucher können zudem an Kurzführungen durch die Schau teilnehmen; darüber hinaus gibt es Drinks und Musik.Für die Veranstaltung verlost das JOURNAL FRANKFURT online 5x2 Tickets; Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 13. Oktober. Solange der Vorrat reicht, sind zum Preis von fünf Euro außerdem noch Karten an der Abendkasse erhältlich.