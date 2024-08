Erweitertes ÖPNV-Angebot fürs Museumsuferfest

Das Museumsuferfest steht vor der Tür: Auch das JOURNAL FRANKFURT ist mit zwei Bühnen wieder Teil des Kulturfestivals. Zur besseren Anreise wird der ÖPNV ausgebaut.

„Die Bude am Main“ im Frankfurter Wasserhäusschen-Look

„Rheinland-Pfalz Wein-Bühne“ feiert Deutschlands Weinland Nummer 1

Längere Züge und angepasste Fahrzeiten im ÖPNV während des Museumsuferfests in Frankfurt

In altbekannter Tradition findet auch dieses Jahr Ende August (23. bis 25.) das Museumsuferfest statt. Mit einer Besuchererwartung von etwa 2,5 Millionen Menschen, den zahlreichen Museen und einer Vielfalt weiterer Angebote gehört es zu den größten Kulturfestivals Europas. Das JOURNAL FRANKFURT ist wie im vergangenen Jahr mit den zwei Bühnen „Die Bude am Main“ und der „Rheinland-Pfalz Wein-Bühne“ vertreten.„Die Bude am Main“ – wie gewohnt im typischen Frankfurter Wasserhäusschen-Look – am Sachsenhäuser Ufer, unterhalb des Städel Museums und in Zusammenarbeit mit der Brauerei Binding, ist jederzeit einen Besuch wert: Ab 18:30 Uhr am Freitag gibt es erst Pop-Punk und Rock Cover zu hören, anschließend wird mit DJ Dennis Smith in die Nacht gefeiert. Der Samstag startet ab 14 Uhr mit Indie-Rock, gefolgt von Soul, RnB und Hip-Hop, um dann 80er und 90er zu zelebrieren und mit Buffalo & Wallace zu Hits der 90er und 2000er abzufeiern.Zum Ausklang hält auch der Sonntag ab 15 Uhr nochmal viel Musik bereit und endet um 22 Uhr mit einem Feuerwerk. Für Kinder sind am Samstag und Sonntag auch wieder die beliebten Helium-Ballons am Infostand zu finden. Ebenso können dort alle Liebhaber der Frankfurter Armbändsche & Retro-Aufkleber diese mit Motiven wie „Frankfurter Mädsche“ oder „Läuft bei uns“ erhalten.Insbesondere für Weinliebhaber lohnt sich ein Besuch der „Rheinland-Pfalz Wein-Bühne“, die die vielfältige Weinkultur aus Deutschlands Weinland Nr. 1 an den Main bringt. Am Sachsenhäuser Ufer, auf Höhe der Untermainbrücke, gehen Musik und Wein Hand in Hand: Neben der vielfältigen Auswahl von über 24 Weinsorten gibt es auch ein reichhaltiges musikalisches Programm. Die zwanzig Meter lange Bar mit gemütlichen Lounge-Sofas ist der perfekte Ort, um zu verweilen und die Mischung aus leckerem Wein und guter Musik mit herrlichem Blick auf den Main zu genießen.Der Freitag beginnt dann um 18:30 Uhr mit Jumpin´Rock´n´Roll, gefolgt von Raggae und Latin und wird spätestens ab 22:30 mit DJ Gil zur Party. Am Samstag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das um 15 Uhr mit südamerikanischen Klängen startet, Soul, Pop, Blues und Funk bereithält und um 22 Uhr erneut mit DJ Gil zum Abschluss kommt. Spannend wird es auch am Sonntag: ab 15 Uhr spielt erst eine Überraschungsband, ab 17 Uhr gibt es mediterranen Gesang mit Gitarre und ab 19 Uhr nochmal Latin, Reggae und Funk.Das ÖPNV-Angebot wird für das Museumsuferfest ausgeweitet. Viele Linien verkehren in dichterem Takt und bis spät in die Nacht. Züge und Busse bieten außerdem mehr Platz. Einzig die Linien 12, 15, 16 und 18 fahren aufgrund einer Sperrung der Textorstraße nur eingeschränkt, hier bieten die S-Bahnen eine gute Alternative.Alle S-Bahnlinien außer der S7 fahren Freitag- und Samstagnacht bis etwa ein Uhr und Sonntagnacht bis etwa Mitternacht. Sowohl U1 und U2 (bis Nieder-Eschbach), als auch U4 und U7 fahren bis circa 1.30 Uhr (Freitag und Samstag) alle 15 Minuten und Sonntag bis etwa ein Uhr. Selbiges gilt für die Straßenbahnen 11, 12, 15 und 17. Zusätzlich erhöht sich der Takt der Metrobuslinie M36 zwischen Eschenheimer Tor und Hainer Weg, wobei Gelenkbusse für mehr Platz sorgen.