Live-Musik-Tipps im Juli in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Für alle Daheimgebliebenen gibt es hier die „Holiday“ – Konzerttipps. Es ist verdammt viel in und um Frankfurt - tolle Open Airs wie das Stoffel im Günthersburgpark, die Dramatische Bühne im Grüneburgpark, aber auch drinnen passiert was. Ich wünsche allen einen heißen und schönen Juli! Liebe Liebe Liebe.Nile Rodgers - ihr kennt ihn alle, vielleicht wusstet ihr es nur nicht – mir ging es ja auch so (und ich wurde prompt von einer lieben Freundin gescholten, ich sei halt kein Soulmädchen. Stimmt!) Nile - Musiker, Produzent und vor allem Hitlieferant, z.B. für Madonna (Like a virgin ), David Bowie (Let´s dance), Diana Ross (Upside down) geht unglaublich ab. Und ist Gitarrist von Chic , war es von der Sesamstraßenband- eine Legende sozusagen. Er kommt am 2.7. auf die Sommerwiese der Jahrhunderthalle in Höchst! Dance Dance Dance! Nile Rogers hören Es ist schon sehr beeindruckend, wenn man Sarah Chaksads Large Ensemble erlebt! Und wunderbare Musikerinnen wie Julia Hülsmann, Yumi Ito oder Eva Klesse dort entdeckt, die man aus ganz anderen Zusammenhängen kennt. Virtuosen Musikern und Musikerinnen wird hier Raum für besondere Interaktionen und Improvisationen gegeben – ich freue mich auf ein emotional mitreißendes Konzert im Palmengarten am 11. Juli und bedanke mich mal wieder bei der Jazzinitiative Frankfurt für dieses Highlight und die gesamte Open Air Reihe in der schönsten Konzertmuschel Frankfurts. Sarah Chaksads Large Ensemble hören Es gibt einen wunderschönen See im Frankfurter Ostend, den Schwedlersee. Ich habe Freundinnen, die dort regelmäßig schwimmen gehen – dafür muss man Vereinsmitglied bei einem bestimmten Schwimmverein sein. Das Restaurant dort ist aber für alle da und ab und zu gibt es im "Schwedlersee" auch Veranstaltungen. Am 12.7. tritt Gastone auf. Seit zehn Jahren sind sie mit einer Mischung aus Ska/Polka/Balkan und deutsch/englisch/italienischem Pop/Rock unterwegs und bringen die Meute zum Tanzen und Mitsingen. Gastone hören Ein Geheimtipp könnte der Liederabend von Ingrid el Sigai und Markus Neumayer am 14.7 um 17 Uhr in der kleinen Denkbar in der Spohrstraße sein: „Ich hab Dich zu vergessen vergessen“ - Lieder von Georg Kreisler. Das ist weit mehr als „Tauben vergiften im Park“ – wer den grantelnden Österreicher Kreisler so mag wie ich, darf sich freuen! Ingrid und Markus sind ein Dreamteam und u.a. auch Macher und Macherin der Kleinen Oper Bad Homburg. Kürzlich habe ich sie in der Volksbühne mit ihrem 20er Jahre Programm erlebt. Hingehen!Wer das Transnormal am Baseler Platz immer noch nicht kennt, hat am 19. oder 20. Juli um 20 Uhr die Chance, diesen sehr besonderen, kuscheligen Ort kennenzulernen: Es gibt es eine Travestieshow mit Best Age Showgirl Lola Horn und der wunderbaren Liz Fabray. In glamourösen Kostümen schweben die Diven über die kleine Showbühne und schmettern (live) Pop- Jazz und Musicalperlen. Karten sind nur über transnormal@t-online.de erhältlich.Und am 26.Juli spielt das Duo Clinc in Bockenheim. Sängerin Pramila Chenchanna und Thore Benz am E- Bass / Kontrabass spielen Eigenkompositionen, interpretieren aber auch Musik aus den verschiedensten Genres von Jazz über Pop bis zur Klassik neu. Clinc Konzerte habe ich in den letzten Jahren häufig besucht und war jedes Mal begeistert. Auch die neue Location Mayer 49, etwas versteckt im Hinterhaus der Robert Mayer Straße 49, privat organisiert, ist ein Highlight in der lokalen Szene – wenn man wie ich auf kleine, kreative Orte steht. Duo Clinc hören In diesem Sinne: Geht raus. Hört Musik. Seid glücklich!