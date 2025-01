Live-Musik-Tipps im Januar in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Januar-PerlenEs geht wieder los, neues Jahr, hoffentlich viel besser, als man sich das im Moment vorstellen kann... Natürlich gibt es auch weiterhin tolle Live-Musik in und um Frankfurt. Diesmal habe ich es geschafft und tatsächlich fast nur „Frauen“ aus dem Liedermeer gefischt. Wie schön!Im vergangenen Herbst hat Kat Frankie mit ihrem Projekt B O D I E S das Publikum überrascht, verblüfft, zu Tränen gerührt und begeistert. Die Show mit ihrem achtköpfigen Frauen-A-cappella-Ensemble hat die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Standing Ovations hingerissen. Grund genug, B O D I E S weiterzuentwickeln und erneut live zu präsentieren. Es lohnt sich also, am 12. Januar zu B O D I E S 2025 ins Staatstheater Darmstadt zu kommen. Kat FrankieUnd am 18. Januar hält Frau Erika Stucky Hof: im Mousonturm in der Waldschmidtstraße. Bei „Spacecake” wird Erika Stucky von einem ihrer ältesten Komplizen, Christy Doran, begleitet. Was sich das vertraute Duo diesmal an neuen Ideen, Tricks und Kunststücken einfallen lässt, bleibt natürlich vorerst im Dunkeln. Sicher ist: Erika erzählt von Libellen, Hippie-Poesie, Big Sur und anderen verrückten Dingen. Der Coup wird gelingen, keine Frage. Und statt Goldbarren werden Herzen gestohlen. Meins hat sie schon lange! Erika StuckyObwohl die schöne Fee. schon so viele Jahre erfolgreich im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist und eine große Fangemeinde hat, hat sie mein Herz erst im letzten Jahr bei einem kleinen, intimen Konzert anlässlich des Melodiva-Jubiläums erobert. Eine unglaubliche Präsenz, eine wunderbare Stimme und vor allem ihre Texte, die mich völlig in ihren Bann zogen. Am 23. Januar tritt sie zusammen mit dem hessischen Poetry Slam Meister Jan Cönig bei der Music - Spoken - Word Community Spielshow in der Frankfurter Brotfabrik auf. Musik gegen Spoken Word - mit interessanten Gästen. FEE.Ich war mal im Kiezpalast, als Ulrich Tukur mit dem HR-Sinfonieorchester Lieder rund um die Unterwelt gespielt hat. Ein spannendes Konzept. Am 30. Januar steht das Orchester unter der Leitung von Frank Strobel wieder auf der Bühne der Alten Oper. Die Moderation übernimmt dann Katja Riemann, die auch singt, schauspielert und rezitiert. Motto: City Life! KiezpalastWer den Tigerpalast kennt, kommt an ihr nicht vorbei: Alix Dudel, die mit ihren Liedern, Gedichten und Geschichten durch die internationalen Revuen führt. Eine ganz intime und besondere Veranstaltung mit ihr findet am 21. Januar um 20 Uhr in der Buchhandlung / Café Ypsilon in der Berger Straße statt: Gemeinsam mit dem Jazz-Gitarristen Sebastian Albert gibt es „Sozusagen grundlos vergnügt“ - einen Abend mit Gedichten von Mascha Kaléko. Ein absoluter Geheimtipp! Alix DudelIrgendwie auch ein Konzerttipp, obwohl es ein Dokumentarfilm ist. Aber ich nehme sie hier auf, weil Cesária Évora für mich ein Superstar ist. In ihrer Heimat, dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde, war die Sängerin viel mehr. Sie war Vorbild und Hoffnung. Die weltberühmte Sängerin Cesária Évora wird in einem neuen Dokumentarfilm von Ana Sofia Fonseca sehr persönlich in Szene gesetzt. Mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und Einblicken in das Leben der Sängerin zeichnet der Film die Kämpfe und Erfolge der »barfüßigen Diva« nach. Zu sehen am 25. Januar im Filmclub Offenbach! Cesária ÉvoraIn diesem Sinne: Geht raus! Hört Musik! Seid glücklich!