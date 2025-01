Live-Musik-Tipps im Februar in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Jazzige Perlen im Februar!Der Februar wird bei mir hier sehr jazzig, und falls jetzt gleich Unlust beim Lesen aufkommen sollte: Bitte weiterlesen – keine Angst vor Jazz, der kann sooo mitreißend, melodisch und swingend daherkommen, vor allem, wenn so fantastische Sängerinnen mit von der Partie sind wie hier bei einigen der Konzertperlen. Leute: Jazz it up!Und wo kann man in Frankfurt am schönsten und gemütlichsten Jazz erleben, na, im Sandweg 64. Der Februar beginnt bei mir im geliebten kleinen Mampf, dort singt die wunderbare Nina Schellhase mit dem Trio Panamericana, bestehend aus Axel Kaapke, Michael Höfler, Ralf Göldner. Jazzstandards und Bossa Nova. Mittlerweile ziehen Ninas Konzerte auch Tänzerinnen und Tänzer an, obwohl es im Mampf eigentlich viel zu eng ist... Zu erleben am 1. Februar. Trio PanamericanaDie nächste Location hatte ich eigentlich noch nie in meiner Kolumne. Ich selbst habe dort auch noch nie gesungen. Dabei finden dort regelmäßig kleine Chanson- und Jazzkonzerte statt. Dieser Tage war ich seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder dort und muss sagen: Die Mosaik Bar in der Freiligrathstraße 57 hat einen ganz besonderen Charme und ein gutes Live-Programm. Am 7. Februar spielt „Der blaue Bereich“. Bülent Ates, Schlagzeuger, gerade 80 geworden, für mich eine echte „Legende“, trifft auf Chris Rücker und Michael Bernschneider. Tolle Musiker, die Eigenkompositionen und Standards spielen.Am 9. Februar bin ich wieder im Mampf, weil ich Vitaliy Baran und sein Quartett (Christian Müntz, Vitaliy Baran, Paul Schmandt, Uta Wagner) einfach großartig finde. Das Repertoire besteht hauptsächlich aus Eigenkompositionen von Vitaliy. Jazz, der Spaß macht, weil die Arrangements und Improvisationen die Spielfreude der Musiker ausdrucksstark widerspiegeln. Vitaly BaranDas Maren Kips Kollektiv erschafft eine unverwechselbare Musik, die sich zwischen verspieltem Pop und songorientiertem Jazz bewegt. Im Mittelpunkt steht die Sängerin Maren Kips mit ihrer unverwechselbaren, warmen Stimme, die mit ihrer Musik eine ganz persönliche Seite zeigt. Mit ihrem hochkarätigen Quartett, bestehend aus Yuriy Sych, Jan Dittmann und Martin Standke, präsentiert sie am 14. Februar in der Romanfabrik, Hanauer Landstraße 186, neue, noch unveröffentlichte Songs. Maren KipsAm 20. Februar spielt die Band Captain Swing im Ono 2 in der Walter-Kolb-Straße 16 „unterm Parkhaus“. Das Schöne daran: Man muss nicht Swing tanzen können, man kann einfach hingehen, der Swing-Community zuschauen und der wunderbaren Stimme von Pramilla Chenchanna lauschen. Das macht wahnsinnig viel Spaß und vielleicht bekommt der eine oder andere sogar Lust auf einen Swing-Kurs, um beim nächsten Mal nicht nur zuzuhören. Captain Swing hören Die Jungs von Highest Primzahl on Mars sind mitreißend. Ich war schon auf einigen Konzerten und bin jedes Mal begeistert: Am 28. Februar im kuscheligen Dreikönigskeller direkt am Eisernen Steg in Sachsenhausen also wieder „lupenreiner Space Rock mit besonderer psychedelischer Würze“ (Rocktimes). Und ob die Herren es wollen oder nicht: Die ganze fantastische Improvisation hat für mich auch etwas von Jazz. Highest Primzahl on MarsInsofern: Geht raus, hört Musik, seid glücklich!