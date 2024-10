Der ehemalige JOURNAL FRANKFURT-Chefredakteur Helmut Ortner präsentiert sein neues Buch.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr (freie Platzwahl). Tickets zum Preis von 14 Euro gibt es hier.

„Denken im Gleichschritt – nichts ist schlimmer und demokratiefeindlicher.“ Helmut Ortner verteidigt in seinen Essays eine reflektierte Streitkultur. Für ihn sind produktiver Streit und öffentliche Debatte der Sauerstoff der Demokratie. Diese Auffassung unterstrich er bereits mit seinem Beitrag in der JOURNAL-Reihe „Demokratie gestalten“. Am Donnerstag, den 7.11. präsentiert Helmut Ortner in einer exklusive Lesung im Café Hauptwache sein neues Buch „Heimatkunde – Falsche Wahrheiten. Richtige Lügen“. Es geht darin um „verdrängte deutsche Vergangenheit und kontaminierte Gegenwart, um religiöse Anmaßung und säkulare Verteidigung, um populistische Politik und Demokratie-Verachtung, um Autonomie und Konformismus“.Der Autor sieht das Buch als leidenschaftliches Plädoyer für eine offene, demokratische Gesellschaft – gegen rückwärtsgewandte Populisten, Verschwörungstheorien und religiöse Fanatiker. Nach der Lesung gibt es die Möglichkeit, über das Gehörte zu diskutieren.