Holidays Open Air beim Frankfurter Kultursommer

Der Hot Spot des Frankfurter Kultursommers ist auch 2024 wieder das „Holidays“ Open Air. Bis hinunter an den Main gibt es barrierefreies Programm mit verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern.

Bis hinunter an den Main: „Holidays“ vor dem Kunstverein Familie Montez

Info

Holidays, Open Air, Ffm., Kunstverein Familie Montez, 5.7.-18.8., ab 19 Uhr, Eintritt frei. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Ehre wem Ehre gebührt. Schon 2022 erhielt der Kulturverein Jazz Montez den Spielstätten-Programmpreis „Applaus“ in der Rubrik „Deutschlands beste Konzertreihe“. Und seither erfüllen Lorenzo Dolce und John Steinmark Jahr für Jahr die Erwartungen an das diesmal siebenwöchige Open Air vorm Kunstverein Familie Montez mit einundzwanzig Veranstaltungstagen. Über 200 regionale, nationale und internationale Bands und DJs wurden eingeladen.Die erreichen nicht nur das Publikum direkt vor der Bühne, sondern bis zu geschätzt 1000 Leute auf dem weitläufigen Gelände bis hinunter an den Main. Auch dieses Mal ist der Eintritt frei. „Holidays zieht ein vielfältiges Publikum an, das die Diversität Frankfurts und der Rhein-Main-Region widerspiegelt. Skater, Basketballer, tanzende Teenager, picknickende Familien, Fitnessfreaks, Flaneure, Kunst- und Kulturinteressierte sowie Angestellte der EZB – alle werden vom niedrigschwelligen und barrierefreien Programm Holidays angezogen“, definiert Jazz Montez seine Zielgruppe.Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Holidays Residency Band, die jeden Abend eröffnet. „Drei junge Musiker:innen aus Thailand, Mexiko und Kenia kommen für zwei Monate zusammen, um gemeinsam zu leben, zu essen, zu komponieren, zu proben und vor allem jeden Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Holidays Festival aufzutreten“, erklären Dolce und Steinmark das Konzept. „Ein verbindendes Element ist die Auswahl von jungen und aufstrebenden Künstler:innen, insbesondere FLINTA*-Acts eine Bühne zu geben.“