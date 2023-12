Anonyme Kunst, zweite Auflage

Wer noch kein Geschenk hat, wird beim Kunstverein Familie Montez fündig. Originale von Frankfurter Künstlerinnen und Künstler können dort gekauft werden. Der Erlös kommt den Künstlern zugute.

Familie Montez: Auktion „Anonyme Kunst“

Mit der Kunstaktion „Anonyme Kunst“ bietet der Kunstverein Familie Montez wieder die Möglichkeit, Arbeiten namhafter Künstlerinnen und Künstler zu erwerben. Das Besondere an der Aktion: die Identität der Kunstschaffenden bleibt bis zum 31. Dezember anonym. „Das fördert den Reiz und lenkt den Blick allein auf das Werk“, sagt Mirek Macke, Leiter des Kunstvereins Familie Montez.Bereits zum zweiten Mal organisiert der Kunstverein die Ausstellung. 341 Künstlerinnen und Künstler nehmen in diesem Jahr teil. Jedes Werk ist vor Ort im Kunstverein oder online zu erwerben. Es gilt ein Einheitspreis von 450 Euro pro Kunstwerk. Für die Ausstellung, die derzeit bei Montez zu sehen ist, wurden 164 Arbeiten von der Jury ausgewählt, bestehend aus Snejanka Bauer (Kulturamt Frankfurt), Matthias Ulrich (Schirn) und Mirek Macke. Bislang sind 30 Werke verkauft. Die Übergabe der verkauften Arbeiten wird in den ersten zwei Wochen im Januar 2024 im Kunstverein zwischen jeweiligem Käufer und Künstler stattfinden.Mit der Aktion will der Kunstverein auch zur Unterstützung der Künstler beitragen, denn der Verkaufserlös kommt vollständig dem Urheber zugute. Ein Verkauf ist also eine Art Weihnachtsgeld, das für selbstständige arbeitende Kunstschaffende nicht selbstverständlich ist. (jas)Weitere Infos unter www.anonym.kvfm.de