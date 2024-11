Diese Stars treten nächstes Jahr in Frankfurt auf

Konzerte und Festivals in Frankfurt im kommenden Jahr – Linkin Park, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Robbie Williams, Papa Roach, Apache 207, Tokio Hotel, Nina Chuba und Jan Delay sind in der Stadt.

Frankfurt, die pulsierende Metropole am Main und die Region haben auch 2025 wieder eine Vielzahl spannender Konzerte und Festivals zu bieten. Das Rhein-Main-Gebiet ist bekannt für ihre lebendige Musikszene und ihre Vielzahl an Spielstätten und bietet Musikliebhabern eine breite Palette an Veranstaltungen für jeden Geschmack und jedes Genre. Diese Veranstaltungen ziehen jedes Jahr nicht nur Künstler aus aller Welt, sondern auch Tausende von Musikliebhabern an.Das Journal Frankfurt gibt Ihnen einen Überblick über die Highlights im kommenden Jahr.Die Festhalle Frankfurt ist einer der bedeutendsten Veranstaltungsorte Deutschlands. Sie liegt im Herzen der Stadt Frankfurt und blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. 1909 wurde die Halle erstmals eröffnet und war seitdem Schauplatz unzähliger Konzerte, Messen, Sportveranstaltungen und anderer Events. Höhepunkte im kommenden Jahr sind unter anderem: K.I.Z. (28.&29.03.), Bonez MC (30.03.), Limp Bizkit (31.03.), David Garrett (06.04.), Ghost (23.04.), Tyler, The Creator (02.05.) Roland Kaiser (03.&04.05.), Sido (01.08.), Parkway Drive (24.09.), Montez (04.10.); Meute (09.10.), Finch, (10.10.), Simply Red (01.11.), The Offsping (02.11.), Kerstin Ott (04.11.), Nina Chuba (05.11.), Till Lindemann (06.11.), One Republic (07.11.), Kontra K (21.&22.11.), Sabaton (25.11.), Electric Callboy (27.11.) und Apache 207 (30.11.-01.12.).Nina Chuba - Pic by Jakob MarweinUnser Frankfurter Waldstadion ist nicht nur die Heimat unseres Lieblingsfußballvereins Eintracht Frankfurt, sondern in der spielfreien Zeit auch eine der größten Konzert- und Veranstaltungshallen der Region. Hier wird gespielt: World Club Dome (06.-08.06.), Bruce Springsteen (18.06.), Linkin Park (08.07.), Stray Kids (15.07.), Imagine Dragons (21.07.), Iron Maiden (25.07.) und Robbie Williams (10.8.)Robbie Williams - Pic by Robbie WilliamsDie Jahrhunderthalle Frankfurt ist ein beeindruckendes Veranstaltungszentrum und architektonisches Wahrzeichen der Stadt. Die außergewöhnliche Halle wurde 1963 anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung erbaut und ist seitdem Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen und Konzerte von Weltrang. Auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“, standen so berühmte Künstler wie Duke Ellington, Ray Charles, Bee Gees, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Frank Zappe, Johnny Cash, The Doors, ABBA, Frank Sinatra, Maria Callas oder Kraftwerk, um nur einige zu nennen. Die Jahrhunderthalle 2025: Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld (13.01.), Papa Roach (23.01.), Snow Patrol (02.02.), Alphaville (02.03.), Tokio Hotel (06.03.), Alan Walker (26.03.), Helge Schneider (02.04.), Nino De Angelo (01.05.), Joe Bonamassa (08.&09.05.), Jan Delay & Disko No. 1 (30.05.), Beatsteaks (17.06.), Beth Heart (02.07.), Dieter Bohlen (01.10), Arch Enemy (11.10), Samra (22.10.), Mia Julia (29.11.), Rea Garvey´s Christmas Calling (16.&17.12.) und Lisa Eckhart (7.12.)Tokio Hotel -Pic by TLeon-SchlesselmanDie Hugenottenhalle ist ein kulturelles Kleinod in Neu-Isenburg und ein Treffpunkt für die Menschen der Region. Mit ihrem großen Saal, der mehreren hundert Besuchern Platz bietet, ist die Hugenottenhalle der ideale Ort für Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge und viele andere gesellschaftliche Veranstaltungen. Höhepunkte 2025: Shantel & Bucovina Club Soundsystem (25.04.), Khalid Bounouar (10.05.), Lisa Eckhardt (30.05.), Hagen Rether (18.10.).Lisa Eckhart - Pic by Enrico MeyerDie Frankfurter Batschkapp ist eine Institution für Musikliebhaber aller Couleur. Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 hat sie sich zu einer wahren Kultstätte für Musikliebhaber entwickelt und im Laufe der Jahre unzählige Musiker und Bands unterschiedlichster Genres auf ihrer Bühne willkommen geheißen. Unter anderem trat Weltstar Robbie Williams hier zum ersten Mal nach seiner Trennung von Take That auf. Zu Gast sind: Wladimir Kaminer (05.01.), Kamrad (18.01.), Hämatom (24.01.), Bausa (04.02.), Emil Bulls (06.02.), VNV Nation (16.02.), Ray Dalton (26.02.), Phillip Boa and the Voodooclub (15.03.), Milow (09.94.), Alison Moyet (13.04.), Kärbholz (18.04.), Yvonne Catterfield (15.05.), Holly Johnson (24.05.), Guano Apes (26.10.), Marianne Rosenberg (05.11.), Kim Wilde (15.11.), The Rasmus (23.11.).wie die Alte Oper, die Brotfabrik, das Bett, das Gibson, das Nachtleben, der Ponyhof, der Mousonturm, der Zoom Club oder auch das benachbarte Capitol und die Stadthalle in Offenbach bieten ebenfalls jede Menge Highlights für fast jeden Geschmack, wie z.B:Erika Stucky (Mousonturm, 18.01.), Heaven 17 (Das Bett, 29.01.), Kruder & Dormeister (Alte Oper, 05.02.), Umberto Tozzi (Alte Oper, 19.02.), The Dubliners (Alte Oper, 22.02.), Samy Deluxe & Mikis Take-Over! Ensemble (Alte Oper 08.03.), Tangerine Dream (Alte Oper, 07.03.), Anastacia (Alte Oper, 10.04.), Jimmy Kelly & The Streetorchestra (Capitol OF, 12.04.), Charly Cunningham (Gibson, 16.04.),Tim Bendzko (Alte Oper, 30.04.), Mike + The Mechanics (Alte Oper, 02.05.), Maggie Reilly, (Capitol OF, 02.05.), Bonnie Tyler (Alte Oper, 27.05.), Graham Nash (Alte Oper, 23.09.), Herman Van Veen & Ensemble (Alte Oper, 05.10.), H-Blockx (Stadthalle OF, 31.10.), Karat (Alte Oper, 22.11.) und und und…Tangerine Dream - Pic by Melanie_ReinischIm Sommer locken Open-Air-Festivals rund um Frankfurt tausende Musikfans aus der Region sowie aus dem In- und Ausland an: „Summer in the city“ in Mainz oder Frankfurt, der Gießener Kultursommer, das Festival „Golden Leaves“ in Darmstadt, das Klassik Open Air auf der Weseler Werft, das Grüne Soße Festival, das KPop Lux Festival, der Love-Family Park, Rheingau-Musik-Festival, Friedberg & Butzbach Open Air, Open Ohr Festival, Stoffel, Jazz im Palmengarten, Open Doors Festival, Sommerwerft, Sossenheim Open Air, Konzertsommer im Amphitheater Hanau, um nur einige zu nennen. Daneben gibt es natürlich die Frankfurter Klassiker wie das Museumsuferfest, den Wäldchestag und die Straßenfeste.