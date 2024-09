Afrob, Henni Nachtsheim, Albie Donelly, The Sweet, Guru Guru & Jochen Distelmeyer spielen in der Region

Die Ferien sind vorbei und die Kultur scharrt schon mit den Hufen, um ihre neuen Programme dem Publikum zu präsentieren. Lassen wir uns nicht lange bitten. Denn „Applaus ist des Künstlers Brot“...

Einen Überblick über kommende Konzerte bieten wir hier:– Mi, 4.9. – Nachtleben– Mi, 4.9. – Schlachthof WI– Do, 5.9. – Centralstation DA– Fr, 6.9. – Ponyhof– Fr. 6.9. – Colos-Saal AB– Fr, 6.9. - Das Rind RÜS- Fr./Sa./So. 6.-8.9. – Waldstadion Frankfurt- Sa, 7.9. – Das Rind RÜS– So, 8.9. – Musiktheater Rex LORAlbie Donelly´s Supercharge (Pic by Colos-Saal)– Mo, 9.9. – Batschkapp– Mo, 9.9. – Zoom Club- Di 10.9. – Jahrhunderthalle– Mi, 11.9. – Colos-Saal AB– Fr, 13.9. – Ponyhof– Fr./Sa./So., 13.-15.9. – Zoom Club– Sa, 14.9. – Das Bett– Sa. 14.9. – Centralstation DA– Sa, 14.9. – Waldstadion Frankfurt– So, 15.9. – Batschkapp– So, 15.9. – Das Rind RÜSFive Mics (Pic by Centralstation)– Di, 17.9. – Nachtleben– Mi, 18.9. – Ponyhof– Mi, 18.9. – Festhalle Frankfurt– Fr, 20.9. – Speicher HG– Sa, 21.9. – Das Rind RÜS– So, 22.9. – Colos-Saal ABThe Sweet (Pic by Colos-Saal)– Di, 24.9. – Das Bett– Di, 24.9. – Batschkapp- Mi, 25.9. – Colos-Saal AB– Do, 26.9. – Ponyhof– Do, 26.9. – Musiktheater Rex LOR- Fr, 27.9. – Zoom Club– Sa, 28.9. – Nachtleben- Sa, 28.9. – Neues Theater Höchst– Fr./Sa. 28./29.9. – Festhalle FrankfurtOnair – So, 29.9. – Centralstation DAAxxis (Pic by Dirk Schelpmeier)Onair (Pic by Chris Gonz)– Mo, 30.9. – Jahrhunderthalle– Mo, 30.9. – Schlachthof WIKonzerte machen glücklich! In diesem Sinne: Geht raus und habt Spaß!