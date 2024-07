Veranstaltungen in und um Frankfurt im Juli

Nicht nur wegen der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, sondern auch wegen der bevorstehenden Sommerferien in Hessen ist der Juli in diesem Jahr konzerttechnisch ein recht kurzer Monat.

Info

Wenn Ihr regelmäßig über Veranstaltungen in der Region informiert werden möchten, könnt Ihr auf www.journal-live.de einen Blick in unseren Veranstaltungskalender werfen, direkt Tickets bestellen oder unseren Journal LIVE-Newsletter abonnieren.

Die Konzerthäuser gehen in diesem Jahr recht früh in die wohlverdiente Sommerpause. Live-Musik kann man aber nicht nur drinnen genießen, sondern auch bei einem der tollen Open-Air-Festivals in der Region!Einen Überblick über kommende Hallen-Konzerte bieten wir hier:– Do, 4.7. – Ponyhof– Sa, 6.7. - Nachtleben– Di, 9.7. – Brotfabrik– Fr, 12.7. – Centralstation– Mo, 15.7. – Colos-Saal– Di, 16.7. – Batschkapp– Fr, 19.7. – Centralstation– Sa, 20.7. – Colos-Saal– Sa, 20.7. – Ponyhof– Fr, 26.7. – Ponyhof– Fr, 26.7. – BatschkappBig Country (Veranstalter/Batschkapp)Konzerte machen glücklich! In diesem Sinne: Gehen Sie raus und haben Sie Spaß!