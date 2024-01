Nelson Müller kommt in die Jahrhunderthalle

Frankfurt lädt im Februar zu einer Vielzahl spannender Konzerte und Events, die die Herzen von Musikliebhabern höher schlagen lassen. Eine Übersicht lesen Sie hier.

– 30 Jahre Hole Full Of Love – Fr, 2.2. – Das Bett– Support Acts: GREÑAS – Fr, 2.2. – Ponyhof– The Good Life Tour 2024, Sa, 10.2. – Zoom Club– Live in Germany 2024 – Mo, 12.2. – Das Bett– DNA-Tour 2024 – Do, 15.2. – Batschkapp– "Neigel meets Stelter" – Do, 15.2. – Neues Theater Höchst– Live Act: Azzis mit Herz, Support: PSA & Maxwell + Special Guest: Ansgar Brinkmann – Fr, 16.2. – Das Bett– (S)trong Tour 2024 – Fr, 16.2. – Brotfabrik– Plugged – Fr, 16.02. – Die Käs– Soulfood by Nelson Müller live – Sa, 17.2. – Jahrhunderthalle– Roboticus Tour 2024 – Sa, 17.2. – Stadthalle OF– Sa, 17.2. – Ponyhof– Sa, 17.2. – Capitol OF– Revenge Tour 2024 – So, 18.2. – Zoom Club– Europe Tour 2024 – Mi, 21.2. – Zoom Club– #13 – Do, 22.2. – Hugenottenhalle– California Or Bust Tour 2024 – Do, 22.2. – Brotfabrik– Seductive Tour 2024 – Fr, 23.2. – Festhalle– Live 2024 – Fr, 23.2. – Das Bett– Rock 'n' Roll & Revolution – Fr, 23.2. – Alte Oper– Sound & Fury Tour 2024 – Sa, 24.2. – Nachtleben– Support Acts: Riot Hearts – So, 25.2. – Ponyhof– So, 25.2 – Alte Oper– Live 2024 – Di, 27.2. – Batschkapp