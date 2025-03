Comedy-Marathon in der Frankfurter Innenstadt

Eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands kommt im März nach Frankfurt: Bei der „Komischen Nacht“ treten insgesamt sieben Comedians in sechs Innenstadt-Locations auf – alle an einem Abend.

Komische Nacht in Frankfurt: Querschnitt durch die deutsche Comedy-Szene

Info

Tickets und aktuelle Infos zur Komischen Nacht gibt es hier.

Am Mittwoch (12. März) findet um 19.30 Uhr in Frankfurt der Comedy-Marathon „Komische Nacht“ statt. Die Komische Nacht ist nach eigenen Angaben eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Das Konzept: In unterschiedlichen Cafés, Bars und Restaurants treten innerhalb eines Abends dieselben Comedians auf. Was zunächst hektisch klingt, ist für die Gäste recht entspannt: Wer sich ein Ticket für eine der Locations bucht, kann dort den Abend über einen Stand-up-Act nach dem anderen erleben.Unter dem Motto „Runter von der einen Bühne, rauf auf die Nächste!“ werden folgende Locations in der Frankfurter Innenstadt bespielt: Depot 1899, Das Leben ist schön, Die Werkskantine, Leib&Seele 21 West, Chicago Meatpackers Frankfurt, Starnberger Wirtshaus . Die Werkskantine ist bereits ausverkauft, für alle anderen Locations gibt es noch Tickets.Insgesamt nehmen sieben Comedians an der Komischen Nacht teil. Bis zu fünf von ihnen treten pro Location jeweils für 20 Minuten auf. Die Comedians sind bekannt aus Live-Comedy-Formaten wie „Nightwash“ oder dem „Quatsch Comedy Club“. Damit bietet die Komische Nacht einen Querschnitt durch die deutsche Comedy-Szene.Frankfurterinnen und Frankfurter dürfen sich freuen auf sozialkritische und lievebolle Gags von BORA, den britischen Humor von Don Clarke, zauberhafte Momente mit Ingo Oschmann und das Improvisationsgenie Lukas Wandke. Auch Nightwash-Moderator Simon Stäblein, die Berlinerin Sara Karas und die sächsische Stimme von Thomas Nicolai sind mit dabei.Organisiert wird die Komische Nacht von der Agentur „Mit uns kann man reden“. Mit der Ausgabe im März findet die Veranstaltung bereits zum 16. Mal statt. Im November geht es dann in die 17. Runde, Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.