Freibad wird zum Open-Air-Kino

Im Bad Vilbeler Freibad gibt es wieder Kino unter freiem Himmel: Das Kino Alte Mühle zeigt 15 Filme und bietet ein abwechslungsreiches Zusatzprogramm.

Open-Air-Kino im Bad Vilbeler Freibad – mit Bingospiel

Info

Die Anreise ist am einfachsten mit der S6 zur Haltestelle Bad Vilbel Südbahnhof. Von dort ist der zweiminütige Fußweg zum Open-Air-Kino ausgeschildert. Weitere Informationen zum Programm und sonstigem sind hier erhältlich.



Das Journal verlost 10 × 2 Tickets für die Blockbuster-Komödie TO THE MOON am Samstag (3. August) mit Scarlett Johansson & Channing Tatum in den Hauptrollen. Hier können Sie teilnehmen.

Tickets für Open-Air-Kino im Bad Vilbeler Freibad ab 8,50 Euro

Info

Das gesamte Programm



Mi 17.07. Amy Winehouse: BACK TO BLACK

Do 18.07. 791 KM

Fr 19.07. GARFIELD - Eine Extra Portion Abenteuer

Sa 20.07. THE FALL GUY – Ein Colt für alle Fälle

So 21.07. Preview: LIEBESBRIEFE AUS NIZZA



Mo 22.7. und Di 23.7. keine Vorstellungen



Mi 24.07. Preview: ADIÉU CHERIE – Trennung auf Französisch

Do 25.07. STERNE ZUM DESSERT

Fr 26.07. Disneys & Pixars ALLES STEHT KOPF 2

Sa 27.07. BAD BOYS 4: RIDE ORE DIE

So 28.07. 100 MILLIONEN MINUTEN



Mo 29.7. und Di 307. keine Vorstellungen



Mi 31.07. Preview: SOMETHING IN THE WATER

Do 01.08. BARBIE

Fr 02.08. OH LA LA – Wer ahnt denn sowas?

Sa 03.08. TO THE MOON

So 04.08. ICH, EINFACH UNVERBESSERLICH 4

Sich entspannt zurücklehnen, ein Kaltgetränk in der Hand und dabei unter freiem Himmel Kinofilme genießen. Das ist nicht nur in Frankfurt möglich , sondern bald auch wieder in Bad Vilbel: Das Kino Alte Mühle lädt vom 17. Juli bis 4. August zum Kinoerlebnis im Bad Vilbeler Freibad ein.Unter dem Sternenhimmel laufen aktuelle Kinofilme wie „The Fall Guy“ mit Ryan Gosling und Disneys Animations- und Gefühlsabenteuer „Alles steht Kopf 2“. Dazu kommen Filme wie das Musik-Biopic „Amy Winehouse: Back to black“, das auf Platz 1 des Publikums-Votings gelandet ist. Auch Voraufführungen fürs Open-Air-Kino sind dabei, etwa die Sommerkomödie „Liebesgrüße aus Nizza“ oder das Beziehungsduell „Adiéu Cherie – Trennung auf Französisch“. Das Programm umfasst insgesamt 15 Filme.Für beste Kinounterhaltung sorgen Sitzplätze mit Arm- und Rückenlehnen, mehr Open-Air-Gefühl bietet stattdessen die örtliche Wiese. Gespielt wird bei „fast jedem Wetter“, lassen die Veranstalter verlauten. Regencapes sind zur Not verfügbar und kosten ein Euro das Stück – wer sie verpackt zurückgibt, erhält auch sein Geld zurück. Da es nachts kühler werden kann, wird entsprechende Kleidung empfohlen.Essen und Trinken sind vor Ort ebenso erhältlich. „Apfelkern & Kolibri“ kocht an den Abenden eine Auswahl Veganes und Vegetarisches, der Partyservice von „Lukarsch“ versorgt Hungrige mit Würstchen, Schnitzel, Pommes und weiterem. Wer Lust auf Süßes hat, kann sich Crepes vom „Dottenfelder Hof“ zubereiten lassen.Dazu kommt ein Open-Air-Kino-Bingo, bei dem an jedem Abend zahlreiche Sachpreise gewonnen werden können. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass mitgebrachte Glasflaschen, Pfefferspray und Waffen aller Art verboten sind und bitten, keine eigenen Speisen und Getränke mitzunehmen.Tickets können bequem hier online im Vorverkauf für 8,50 Euro bestellt oder beim Kartenbüro Bad Vilbel im Klaus Havenstein Weg gekauft werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Tickets für 9,50 Euro an der Abendkasse am Freibad täglich ab 20.15 Uhr zu erstehen. Ab einer Filmlänge von 121 Minuten und jeden weiteren 20 Minuten Spielzeit fallen jeweils 20 Cent Zuschlag an.