Die „VirusMusikRadio Show“ zu Gast in den Landungsbrücken

Sieben Musikacts auf zwei Bühnen bei freiem Eintritt – das ist die „VirusMusikRadio Show“ am 23. Dezember in den Landungsbrücken. Das JOURNAL FRANKFURT sprach mit VirusMusik-Initiator Sepp’l Niemeyer.

Die VirusMusikRadio Show 2024, Frankfurt, Landungsbrücken, Gutleutstraße 294, 23.12., 19 Uhr, Eintritt frei. Weitere Infos unter www.virusmusik.de

Sepp’l Niemeyer: Wie in jedem Jahr haben wir auch in diesem Jahr ein Motto zur VirusMusikRadio Show 2024. „Gitarren statt Granaten“ ist ein Motto, welches bei Diskussionen in der VirusMusikRadio Redaktion entstanden ist. Wir suchten ein Motto das zeitgemäß ist, leicht zu merken und in dem eine Aussage steckt. Wir hatten ungefähr zwanzig verschiedene Vorschläge und konnten uns nicht einigen – plötzlich sagte jemand: „Dann nehmen wir einfach Gitarren statt Granaten“. Da haben wir uns alle angeschaut und es war uns klar: Das soll das Motto in diesem Jahr sein. Bei den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt und dass der Krieg immer näher kommt, bei den ganzen Ängsten, die damit verbunden sind, der ohnmächtigen Wut und der gleichzeitigen Sprachlosigkeit, die viele Menschen wie uns umtreibt – was können wir diesem ganzen politischen Desaster mittlerweile anderes entgegenhalten als Musik? Musik, die universelle Sprache, die die meisten Menschen verstehen, die sich nicht von Grenzen und Politik einschränken oder aufhalten lässt. Das Motto ist natürlich naiv, aber gerade darin liegt auch die Stärke des Mottos.Die Auswahl der Musik wurde auch durch die VirusMusikRadio-Redaktion getroffen. Die Redakteure und Redakteurinnen haben ihre Lieblingsbands bzw. ihre Musikvorschläge auf eine Liste geschrieben, da standen dann irgendwann siebzehn Bands und Musik-Acts drauf. Dann hat jeder der Redakteure und Redakteurinnen für die Bands gestimmt, die er oder sie am besten fand. Daraus hat sich dann eine Anzahl von Bands gebildet, die ich dann angefragt habe, ob sie Zeit und Lust hätten auf der VirusMusikRadio Show zu spielen. Von den angefragten Bands haben dann leider vier Bands abgesagt: Low 500, The Pill, The Swipes, Jason und die The Argosonics. Aber letztendlich stand dann das Programm fest.Wir haben in der VirusMusikRadio-Redaktion eine starke HipHop-Fraktion und deshalb war es klar, dass in der Show auch wieder HipHop-Acts dabei sind. Es war eigentlich immer schon ein Motto der VirusMusikRadio Shows, ganz unterschiedliche Musikgenres miteinander zu verbinden, damit die Fans der jeweiligen Bands auch mal aus ihrem Musikgeschmack herauskommen und mal Konzerte erleben, zu denen sie sonst nicht gehen würden. Dieser „Brückenschlag“ hat bei VirusMusik-Veranstaltungen eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das Publikum reagiert meistens positiv und offen. Außerdem sind diese Bands und Musik-Acts in diesem Jahr entweder durch Veröffentlichungen, Konzerte oder sonstige Aktionen in der Region sichtbar und hörbar gewesen. Deshalb sind sie der VirusMusikRadio-Redaktion aufgefallen.Wir sind jetzt das dritte Mal in den Landungsbrücken und da funktioniert das sehr gut mit den beiden Bühnen. Sie stehen quasi im 90 Grad Winkel nebeneinander. Ich werde in diesem Jahr die Show nicht moderieren. Es werden vier Menschen aus der Redaktion diesen Job übernehmen und sich gegenseitig abwechseln. Ich finde, dass die Landungsbrücken gut zu uns passen – es ist ein Ort, wo nicht nur gutes Theater stattfindet, sondern auch Konzerte von Jazz bis Punk veranstaltet werden – also auch ein genreübergreifender Ort.Das Interview führte Detlef Kinsler