Anfang Juni findet die jährliche Rosenschau im Frankfurter Palmengarten statt. Beim Gartenfest am 8. und 9. Juni wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Nachhaltigkeit im Frankfurter Palmengarten

Der Palmengarten verwandelt sich vom 1. bis 9. Juni zu einer Rosenlandschaft. „In allen Ecken des Gartens liegt der süße Duft der Rosen in der Luft“, heißt es von Seiten der Stadt Frankfurt. Die Rose gilt als „Königin der Blumen“, symbolisiert die Liebe und ist die meistverkaufte Blume weltweit. Jedes Jahr im Juni setzen Gärtnerinnen und Gärtner die Rose in den Fokus des Palmengartens. „Es ist immer wieder eine Freude, durch diese Vielfalt an Rosen zu spazieren und sich für den eigenen Garten oder Balkon inspirieren zu lassen“, sagt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.Am 8. und 9. Juni findet das Gartenfest mit Programm rund um Rosen statt. Neben einem Rundgang durch den Garten, Führungen und Verkaufsständen gibt es Informationen über die „Königin der Blumen“. Es spielen verschiedene Musikerinnen und Musiker, darunter „The JLF Project“, „Salma mit Sahne“ und „ELDA“. Der Circus Rambazotti tritt mit Gärtnerclowns sowie Luftakrobatinnen und Luftakrobaten auf. Mit ihnen können die Besucherinnen und Besucher auf einem Seil tanzen oder jonglieren. Kinder können sich schminken lassen, Erwachsene an einem Botanischen Zeichenkurs teilnehmen.Für das Fest am zweiten Wochenende wird der Garten mit Rosengestecken geschmückt. Dieses Jahr wird bei der Umsetzung besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Früher wurden viele Schnittblumen verwendet, heute setzen die Veranstalter auf Topfpflanzen. „Lebendige Rosen in Töpfen erfreuen auch einfach länger“, sagt Palmengarten-Direktorin Katja Heubach. Außerdem werden insektenfreundliche Rosen genutzt, um die Galerie zu schmücken. Die Blumen werden montags nach der Ausstellung verkauft. „Wer will, kann sich nach Ende der Festtage ein Stück der Rosenschau mit nach Hause nehmen“, so die Stadt Frankfurt.Das vollständige Programm finden Sie hier