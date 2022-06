Open-Air-Kino im Alten Polizeipräsidium

Das Freiluftkino findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt und kehrt erneut in den Innenhof des Alten Polizeipräsidiums zurück. Neben diversen Kinohighlights soll es auch ein musikalisches Begleitprogramm geben. Auftakt ist am 30. Juni.

Vom 30. Juni bis 21. August kehrt das Freiluftkino Frankfurt zurück in den Innenhof des Alten Polizeipräsidiums. Jede Woche sollen dort von Donnerstag bis Sonntag die Kinohighlights der vergangenen Monate über die Leinwand laufen. Begleitet wird das Freiluftkino von einem musikalischen Programm, Getränken sowie Galettes und Crêpes von Chez Vivi.Den Filmauftakt der nunmehr neunten Ausgabe macht der Dokumentarfilm „Aşk, Mark ve Ölüm“ am Donnerstag, 30. Juni, in dem es um 60 Jahre Musikkultur in der türkischen Community Deutschlands geht. Freitag folgt der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, der bei der diesjährigen Berlinale für zwei Bären nominiert ist. Am Samstag geht es dann weiter mit dem Film „House of Gucci“, bei dem unter anderem auch Sängerin Lady Gaga mitspielt. Am Sonntag wird das Schwarz-Weiß-Drama „Belfast“ auf der Leinwand des Freiluftkinos gezeigt, welches Einblicke in den Nordirlandkonflikt aus der Sicht eines Kindes gibt.Die Woche darauf, am 7. Juli, startet im Freiluftkino das Jubiläumsprogramm anlässlich des CSD in Frankfurt. Gezeigt wird der Film „Porträt einer jungen Frau in Flammen“: In dem Film geht es um die verbotene Liebe zwischen zwei Frauen. Am Freitag geht es weiter mit dem Film „Große Freiheit“, in dem es um einen Mann namens Hans Hoffmann geht, der Männer liebt – und das im Deutschland der Nachkriegszeit. Es folgen die beiden Filme „Licorice Pizza“ und „Spencer“. Letzterer zeigt eine freie Variation weniger Weihnachtstage des Jahres 1990.Weiter geht es am Donnerstag, 16. Juli, mit dem Film „Red Rocket“. Dieser zeigt das Leben eines Ex-Pornodarstellers und dessen Bemühungen, zurück in das Business zu finden. Weitere Filme sind unter anderem „Parallele Mütter“ mit Schauspielerin Penélope Cruz oder „The French Dispatch“ – ebenfalls mit prominenter Besetzung. Mit dabei sind unter anderem Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet oder Owen Wilson.>> Mehr Informationen zum Programm gibt es unter Website folgen. Tickets kosten 10 Euro; Einlass und Kasseneröffnung sind jeweils ab 19.30 Uhr. Die Filme beginnen bei ausreichender Dunkelheit. Vorstellungen, die aufgrund des Wetters nicht stattfinden können, werden, sofern möglich, auf einen anderen Termin verschoben.