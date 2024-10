Jean Trouillet, Dirk von Manteuffel und das Team des Pastel laden in die Soul-Food-Cantina im Frankfurter Osthafen zum „Vintage Sound System“ ein. Diesmal geht es um Jazz aus den Tiefen des Schwarzwaldes.

Die Sommerpause ist vorüber und das „Vintage Soundsystem“-Team lädt zum zwölften Mal zu seiner Musik & Diskurs-Reihe in die Soul-Food-Cantina Pastel in die Lindleystraße 15 ein. Thema ist diesmal „MPS – Die Legende lebt“ mit einem Filmscreening nebst Gespräch mit dem Regisseur der faszinierenden Dokumentation über die Musik Produktion Schwarzwald.Denn im beschaulichen Villingen entstanden in den 60er- und 70er-Jahren und teils im Wohnzimmer von Plattenfirmenchef Georg Brunner-Schwer legendäre Aufnahmen von Jazzgrößen wie Oscar Peterson und Duke Ellington. Im Film berichten Musiker wie Charly Antolini, Eberhard Weber sowie die Brüder Rolf und Joachim Kühn von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit diesem ganz besondere Musiklabel.Wer mit dem „Vintage Sound System“ noch nicht vertraut ist: „Im ganzheitlichen Konzept der Veranstalter:innen verbinden sich die Künste mit Gesprächen, temporären Ausstellungen, passend zum Thema ausgewählte Speisen und Getränke. Wir gestalten einen Ort, an dem man für einen Abend in eine spezifische Kultur eintauchen kann. Um allen die Teilhabe zu ermöglichen, erheben wir keinen Eintritt“, erklären die Veranstalter.Bevor es wieder los geht im Pastel, melden sich die Gastgeber noch einmal zu einem besonderen Thema gesondert zu Wort: „Bevor es wieder in die ,Spielzeit’ geht, möchten wir es nicht versäumen, auf das große Glück hinzuweisen, dass wir mit dem Pastel im Haus von medico international einen barrierefreien und rollstuhlgerechten Veranstaltungsort bespielen. Der Raum ist vom Parkplatz aus ebenerdig direkt (auch mit großen Fahrzeugen!) erreichbar und es gibt eine rollstuhlgerechte Toilette nach modernsten Standards.“