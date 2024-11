„Satourday": freier Eintritt für Familien

Ein Zusammenschluss aus 16 Frankfurter Museen bietet jeden letzten Samstag im Monat ein buntes Programm für Familien an. Dieses Wochenende sind unter dem Motto „Stark!" mehrere Workshops für Kinder geplant.

Freier Eintritt am „Satourday“ ist in diesen Museen möglich: Archäologisches Museum, Deutsches Architekturmuseum, Dommuseum, Historisches Museum, Ikonen-Museum, Jüdisches Museum, Junges Museum, Museum MMK für moderne Kunst, Museum Angewandte Kunst, Museum für Kommunikation (nur für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre), Museum Giersch der Goethe-Universität (nur für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre), Museum Judengasse, Tower MMK, Weltkulturen Museum und Zollamt MMK.

Weltkulturen Museum bietet Einblicke in Aborigine-Kunst für Familien

„Kufti“ als kulturelle Teilhabe für Frankfurter Familien

Diesen Samstag, 30. November, findet der nächste Termin des „Satourdays" statt. Teil des Programms sind vielfältige Workshops und speziell für Kinder zwischen fünf uns zwölf Jahren zugeschnittene Museumsführungen. Die Workshops sind kostenfrei, es wird jedoch bei den jeweiligen Museen um Anmeldung gebeten. Am letzten Samstag im Dezember sind keine Programme geplant, jedoch ist der Eintritt in ausgewählten Museen weiterhin frei.Zu den teilnehmenden Museen gehören unter anderem das Goethe-Haus und das Deutsche Romantik-Museum. Sie zeigen in einem Rundgang die zahlreichen Referenzen an das Zeitalter der Romantik und beantworten Fragen über die starken Frauen in der Familie des Dichterfürsten. Das Museum Angewandte Kunst möchte mit „Stark! Superheldenkraft“ für innere Stärke werben und lädt Kinder dazu ein, ihren persönlichen Helden zu zeichnen. Gemeinsam mit der Ausstellung „ IKONA “ können die Besucher gemeinsam erforschen, welche verborgenen Kräfte in ihnen stecken.Das Weltkulturen Museum setzt diese Thematik fort und fragt: Haben wir alle Superkräfte? Die Ausstellung „Country bin pull’em. Ein gemeinsamer Blick zurück“ könnte durch ihre starken Bilder, Symbole und Geschichten indigener australischer Aborigine-Kunst neue Antworten liefern. Kostenfreier Eintritt besteht von 15 bis 17 Uhr für Familien mit Kindern ab sechs Jahren.Das Konzept von Stärke nimmt auch das Deutsche Architekturmuseum (DAM) auf und bietet von 14 bis 17 Uhr für Kinder ab sieben Jahren den Experimentierkurs „Starker (Bau-)Stoff!" an. Kann man aus Papier eine Brücke bauen? Wie beeinflussen Baustoffe Konstruktionen? Diese und weitere Fragen können anhand von eigenen architektonischen Bauwerken ergründet werden.Zusätzlich zu den „Satourdays“ können junge Besucher unter 18 Jahren kostenfrei die Frankfurter Museen und den Zoo besuchen. Das seit 2020 durch die Stadt unterstützte Kultur- und Freizeitticket (kufti) ist für alle Frankfurter Schüler, Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit einem Monatseinkommen unter 4500 Euro netto kostenlos bestellbar. Für alle anderen Familien ist, unabhängig vom Wohnort, ein Ticketpreis von jährlich 29 Euro vorgesehen.