Mousonturm verliert Bundeszuschuss

Der Bund streicht seine Förderung für den Mousonturm in Frankfurt. Das Künstler*innenhaus hofft auf ein Umdenken, auch andere Institutionen sind betroffen.

Frankfurter Mousonturm droht Ausfall wichtiger Geld für Programmplanung

Bündnis aus deutschlandweiten Theaterhäusern hofft auf Umlenken des Bundes

Die grauen Wolken sind am Himmel soweit verschwunden. Über einer Frankfurter Kulturinstitution scheinen sie aber noch länger zu schweben: Das Künstler*innenhaus Mousonturm könnte harte finanzielle Einschnitte treffen. Denn der aktuelle Haushaltsentwurf 2025 des Bundes sieht vor, die Förderung durch die Beauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth (Die Grünen), einzustellen.Der bisherige Zuschuss für den Mousonturm beträgt 600 000 Euro pro Jahr und wird für einen Teil des Programmes ausgegeben. Das Geld ist wiederum Teil einer Bundesförderung in Höhe von fünf Millionen Euro, die einem Bündnis internationaler Produktionshäuser zugutekommt. Neben dem Mousonturm gehören dazu noch das Forum Freies Theater und das Tanzhaus NRW in Düsseldorf, das Hebbel am Ufer in Berlin, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau in Dresden sowie das Kampnagel in Hamburg und der Pact Zollverein in Essen.Dass diese Förderung nun komplett gestrichen werden soll, gleicht einem „Desaster“, wie Anna Wagner , Intendantin vom Mousonturm, gegenüber derangab. Sie hoffe sehr, dass die Entscheidung noch korrigiert werden könne. Das städtische Theaterhaus hat nach ihren Angaben einen Etat von 4,1 Millionen Euro. Davon sei eine Million als Miete für die städtische Immobilie Mousonturm an die Stadt fällig; von den städtischen Zuschüssen würden 500 000 Euro für das Programm bleiben.Ergo würden sich die Mittel für die Programmplanung um mehr als die Hälfte verringern, wenn der Bund seine Förderung streicht. Eine andere Art der Finanzierung bestehe bisher nicht, gab Wagner weiter an. Man sei aber mit dem zuständigen Dezernat in Verbindung, welches das Streichungsvorhaben mit Sorge betrachte.In einer Stellungnahme rufen Wagner und die anderen Intendanten der betroffenen Produktionshäuser die Haushalts- und Kulturpolitiker im Bundestag auf, den Kürzungsbeschluss zu korrigieren. „Mit Einstellung der Förderung werden die sieben im Bündnis zusammengeschlossenen Theaterhäuser ihre Arbeit miteinander und ihre gemeinsamen Projekte und Initiativen, wie die Akademien zur Qualifizierung von Freiberufler*innen in den Feldern Kommunikation, Produktion und Vermittlung und andere, nicht fortführen können“, heißt es in dem Schreiben.