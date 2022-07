Das Osthafen-Festival kehrt zurück

Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause bespielt das Osthafen-Festival Ende Juli wieder den Frankfurter Hafen. An dem Festival-Wochenende sind zahlreiche Musikauftritte, Kunst- und Kulturevents, ein vielfältiges Sportprogramm und Kinderveranstaltungen geplant.

Nach einer vierjährigen Pause findet am 23. und 24. Juli das Osthafen-Festival statt und bietet Besuchenden ein vielfältiges Programm, sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser. Das große Festivalgelände erstreckt sich entlang des Nordbeckens im Osthafen 1 über Lindleystraße und Osthafenplatz bis hin zum Schwedlersee und wird mit Live-Musik, Kunst, Kultur, einem vielfältigen Sportprogramm sowie zahlreichen Veranstaltungen bespielt.Im Mittelpunkt des Festivals soll die Musik stehen. „Das komplette Spektrum an Musik wird abgebildet“, erklärt Thiemo Gutfried von Luven GmbH, Veranstalter des Osthafen-Festivals. Neben etablierten Musikschaffenden finden sich unter den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern auch Newcomer, die zum Teil aus der Region kommen. Auf drei Live-Bühnen und mehreren Club-Areas treten an den beiden Festival-Tagen etwa 40 Acts auf. Darunter finden sich beispielsweise der amerikanische Singer-Songwriter Matt Simons, Sänger Kamrad, der deutsch-amerikanische Popsänger Malik Harris, der unter anderem Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat, Gastone als Frankfurter Lokalgröße oder auch die Luxemburger Partyfolkband Schëppe Siwen. Darüber hinaus findet auch ein Poetry Slam auf der Hafenbühne statt.Kulinarisch soll das Osthafen-Festival die gesamte Bandbreite abdecken. An etwa 80 verschiedenen Verkaufsständen sowie Food Trucks soll Streetfood aus aller Welt zubereitet werden. Darunter finden sich auch zahlreiche Gastronomien aus der Region mit eigenen Ständen. Für weitere Gastronomie-Stände sei man zudem offen, da der über ein Kilometer lange Hafen genügend Platz biete, erklärt Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Auf dem Vintage Markt „The Nightmarket“ können die Besuchenden zudem stöbern und sich verschiedene Produkte von Frankfurter Designern anschauen.Neben dem Kulinarik-Angebot und den zahlreichen Musikauftritten an den Abenden, liegt der Fokus tagsüber auf dem Kinderprogramm sowie den Hafenattraktionen. So soll es etwa kostenlose Hafenrundfahrten mit verschiedenen Booten geben, Schiffsbesichtigungen, Stand Up Paddling sowie Führungen. Für Kinder plane man laut Thiemo Gutfried zwei verschiedene Kids Areas, Hafenpiratenboote sowie Kindertheater und Kinderdisco. Das Highlight bilde die Schiffsparade im illuminierten Hafenbecken am Samstagabend, so die Veranstalter. Dafür werden verschiedene Wassergefährte im Hafenbecken präsentiert, vom Sportboot bis hin zum Fahrgastschiff.Den ausführlichen Veranstaltungsplan sowie eine Übersicht über die Programmpunkte gibt es auf der Website des Osthafen-Festivals.