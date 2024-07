Die Musikschule rockt die Main Stage

Auch wenn die Deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, das Fanfest am Main geht weiter. So kann sich auch die Musikschule Frankfurt auf der Main Stage präsentieren.

EM-Halbfinalspiel: Ungemütliches Wetter in der Fan Zone

Fünf Bühnen für ein umfangreiches Kulturprogramm gibt es auf der Fan Zone zur UEFA Euro 2024 am Frankfurter Mainufer. Am Donnerstag (11. Juli) gibt es quasi einen Frankfurt-Schwerpunkt auf der Main Stage. Ab 20 Uhr rocken die Rodgau Monotones die Bühne mit all ihren Hits, vorher beginnt bereits um 16 Uhr ein zweistündiges Musikspektakel ebenda.Die Pop-Abteilung der Musikschule Frankfurt in der Schirn, die ihr 150. Jubiläum feiern kann, entert die Bühne nahe der Friedensbrücke. „Insgesamt sage und schreibe zehn Bands der Musikschule Frankfurt, von Singer/Songwriter über Blues und Rock bis zu Funk, Soul und Bigband-Jazz, die das volle Spektrum der Popmusik präsentieren, werden auftreten“, sagt Gernot Dechert, einer der Lehrkräfte, nicht ohne Stolz.Fußballtechnisch geht es dann am heutigen Mittwoch um 21 Uhr weiter. Im letzten Halbfinalspiel der EM trifft die Niederlande auf England im Dortmunder Westfalenstadion. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Tag in Frankfurt/Hessen sommerliche Temperaturen von 24 bis 27 Grad voraus, Gewitter und Regen sind zu erwarten. Fans sollten also zumindest witterungsfeste Kleidung dabeihaben, wenn sie in der Fan Zone zuschauen wollen.