Mafia-Enthüllungsjournalist, BookTok und die Games-Branche

Die 76. Frankfurter Buchmesse steht an. Mit über 1000 Autorinnen und Autoren und 650 Veranstaltungen auf 15 Bühnen ist eine beeindruckende Themenvielfalt geboten. Auch Ungewohntes ist mit dabei.

Italien als Ehrengast auf der Buchmesse: Literatur und Kultur im Fokus

Frankfurt Calling: der Raum für politische Debatten



Diskussion um den Mafia-Enthüllungsjournalisten Roberto Saviano

Frankfurter Buchmesse: ein internationales Event



Nachhaltigkeit und Innovation



Ein Fest für alle Sinne



Info

76. Frankfurter Buchmesse vom 16.bis 20. Oktober. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Die Buchmesse soll erneut ein Ort sein, an dem gesellschaftliche Diskussion stattfindet, literarische Trends gezeigt werden, und sich die internationale Buchbranche präsentieren kann. Zur Eröffnungsfeier wird der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sprechen. Darüber hinaus haben sich Italiens Kulturminister Alessandro Giuli und sein deutsches Pendant Claudia Roth (Grüne) angekündigt.2024 steht Italien als Ehrengastland im Mittelpunkt der Frankfurter Buchmesse. Unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ präsentiert sich Italien mit über 90 Autorinnen und Autoren, darunter prominente Namen wie Alessandro Baricco, Paolo Cognetti und Claudio Magris. Der von Stefano Boeri entworfene Gastlandpavillon, inspiriert von italienischer Architektur, wird dabei zur zentralen Bühne für Lesungen und Diskussionen.Mit 220 Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Markt, die während der Messe vorgestellt werden, zeigt sich Italien als eine der bedeutendsten literarischen Nationen Europas. Neben den Veranstaltungen auf der Messe gibt es zahlreiche kulturelle Highlights in der Stadt, darunter Belcanto-Konzerte in der Alten Oper und die Premiere der Oper „Rigoletto“. Es ist bereits das zweite Mal, dass Italien Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. Das erste Mal war 1988, damals mit der Neuerscheinung „Das Foucaultsche Pendel“ von Umberto Eco.Ein zentrales Highlight der Buchmesse ist das neue Format „Frankfurt Calling – Perspectives on Culture and Politics“. Dieses kulturpolitische Programm soll die drängenden Themen der Zeit aufgreifen. Im Zuge dessen werden auf der Agora und in anderen Veranstaltungsräumen der Messe internationale Bestsellerautoren und Denker und Denkerinnen auf das Publikum treffen, um über globale Krisen und gesellschaftliche Herausforderungen zu debattieren. Dazu werden zum Beispiel der israelische Historiker Yuval Noah Harari und der japanische Philosoph Kohei Saito über die Notwendigkeit eines Systemwandels für eine lebenswerte Zukunft diskutieren.Darüber hinaus sind weitere Veranstaltungen mit großen Namen wie Anne Applebaum und Atef Abu Saif geplant. Organisiert werden die Events in dieser Sparte in Zusammenarbeit mit der UN, mit Amnesty International, dem Recherchenetzwerk Correctiv, Pen Berlin, der Süddeutschen Zeitung und der Bildungsstädte Anne Frank.Bereits Mitte des Jahres wurde darüber diskutiert, ob Roberto Saviano an der Buchmesse teilnehmen wird. Denn zunächst war der italienische Schriftsteller und Mafia-Aufdecker nicht Teil der italienischen Delegation. Infolgedessen lud ihn schließlich sein deutscher Verleger Hanser auf die Buchmesse in Frankfurt ein. Bekannt geworden ist Saviano durch sein Buch über die Mafia aus Neapel und der Region Kampanien, der „Gomorrha“. Sein aktuelles Werk widmet sich dem berühmtberüchtigten Mafiajäger Giovanni Falcone.Am Samstag, den 19.Oktober um 14 Uhr wird Saviano gemeinsam mit dem Präsidenten von Pen Berlin Deniz Yücel im Pavillon über das Thema „Schreiben in illiberalen Zeiten“ sprechen. Auch das Fehlen Savianos im offiziellen Ehrengastprogramm Italiens könnte im Zuge dessen nochmal ein Thema sein. Auf JOURNAL-Nachfrage zur Diskussion um Saviano betont Juergen Boos, Direktor und Geschäftsführer der Frankfurter Buchmesse, dass „die Auswahl der Redner und Autoren in der Verantwortung des (italienischen) Verlegerverbandes“ lag.Bedenken, dass die italienische Regierung in das Programm eingreifen könnte, darüber hätten sich die „Verleger amüsiert“. Hintergrund: In Italien findet seit der Meloni-Regierung ein Wechsel in den großen Kultureinrichtungen statt, bei dem die Regierung Führungspositionen mit Kandidaten ihres Vertrauens besetzt. Dabei geht es laut Nicola Lagioia, dem früheren Leiter der renommierten Turiner Buchmesse hauptsächlich darum, dass sie „politisch auf Linie“ sind, wie er der le monde diplomatique sagte.Mehr als 100 Länder werden auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein. Die Anzahl von Ausstellern aus den USA, Asien und der arabischen Welt ist dabei gestiegen. Insgesamt bleibt die Zahl der Aussteller auf dem hohen Niveau des Vorjahres mit rund 4000 Teilnehmern. Das Literary Agents & Scouts Centre (LitAg) ist ausverkauft und unterstreicht damit auch die Bedeutung der Messe als Handelsplatz für Rechte und Lizenzen.Die Frankfurter Buchmesse 2024 setzt vermehrt auf Nachhaltigkeit: 30 000 Quadratmeter Teppichfläche wurden eingespart, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Gleichzeitig bietet die Messe neue Räume für innovative Medien. Audio und digitale Spiele bekommen mehr Platz. In Halle 4.1 präsentiert sich das neue Games Business Centre, welches sich sowohl an Verlage, Filmschaffende als auch an die Games-Branche richtet. Dort treffen sich Entwickler, Publisher und Verlage, um neue Geschichten zu entdecken und den Austausch zwischen den Branchen zu fördern. Dazu können Besucher und Besucherinnen am Wochenende in der Silent Disco im Audio-Bereich mit Kopfhörern in Hörbücher eintauchen.Außerdem werden der neuartige BookToks-Trend und die immer beliebter werdende New-Adult Literatur gezeigt. So werden die TikTok Book Awards am Samstag, den 19. Oktober, im Saal Harmonie verliehen. Auch Bestsellerautor Sebastian Fitzek wird dabei eine Rolle spielen.Auf einer Fläche von knapp 8000 Quadratmeter wird ein eigens konzipierter Bereich für Romantasy, Dark Collage und queere Verlage geschaffen, in dem Bücherfans ihrer Leidenschaften nachgehen und zudem noch ihre Lieblingsautoren treffen können. Dafür werden unter anderem die Gaststars wie Jane S. Wonda oder auch D.C. Odesza anzutreffen sein. Neben den politischen Diskussionen bietet die Frankfurter Buchmesse damit auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen für Literaturbegeisterte.