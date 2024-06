„Fête européenne de la musique“ im Instituto Cervantes

Zum 10. Mal hat das Netzwerk EUNIC Frankfurt eine „Fête européenne de la musique“ organisiert und lädt bei freiem Eintritt ins Instituto Cervantes ins Westend ein.

Am Sommeranfang, dem 21. Juni, werden von 18 bis 23.45 Uhr die Musik und Europa gefeiert. Es ist der Tag, an dem die einst in Frankreich ins Leben gerufene und längst weit über die Grenzen hinaus populäre „Fête de la Musique“ gefeiert wird. Bei dem Fest zeigt Europa seine Vielfalt, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Vier Bands treten auf: Ca$h Misère aus Frankreich, GNUT & Ilaria Graziano aus Italien, Anna Yuna aus Deutschland und Juan Cardenas & El Rizos aus Spanien.Das garantiert festliche französische Chansons, neapolitanisch gefärbte Lieder, Elektropop aus Berlin und Flamenco mit Tanz. Der Eintritt ist frei, Stimmung garantiert. Im Garten werden europäische Köstlichkeiten wie spanische Spezialitäten (Paella und Tapas) von Buena Vida und bretonische Crêpes von „Chez Vivi” angeboten.