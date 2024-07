„Schnittstellen“ – Sommerfestival Poesie trifft Klang

Zur Halbzeit der Veranstaltungsreihe „Schnittstellen“ geht es am 13. Juli in die Industriehallen der Werkgemeinschaft Fritz Deutschland e.V. mitten im Industriegebiet im Frankfurter Osten.

Aileen Schneider und Wehwalt Koslovski slammen im Frankfurter Osten

Info

Sa. 13. Juli 24, 19 Uhr

Schnittstellen: Poesie trifft Klang. Sommerfestival/ Eintritt frei/ Spende erbeten

18.30 Uhr Führung durch die Ateliers und Werkstätten mit Manfred Reitzlein 19.30 Uhr Lesung/ Performance mit Aileen Schneider feat. Wehwalt Koslovsky (Spoken Word/ Rap), Bernhard Bauser (Spoken Word Beats), Be Poet (Interdisziplinäre Poesie & Sounds), Dirk Hülstrunk (Loop- & Soundpoetry). Live-Musik: Ol Brentt (Experimental Elektro-Akustik, Ambient, Dub, Soundcollage). Fritz DeutschlanD e.V., Halle 404, Gwinnerstraße 46, 60388 Frankfurt

Neue Literatur in Frankfurt an ungewöhnlichen Orten zu präsentieren, das hat sich die Kulturnetz Frankfurt e.V. auf die Fahnen geschrieben. Dafür geht der Verein am 13. Juli zur Halbzeit der Veranstaltungsreihe „Schnittstellen“ in die Industriehallen der Werkgemeinschaft Fritz Deutschland e.V. in der Gwinnerstraße 46 unweit der Batschkapp. Dort arbeiten, so lässt das Kulturnetz wissen, Menschen aus Handwerk, Design, Kulissenbau, Film, Musik und bildender Kunst unter einem Dach. „Legendär sind auch die Partys, die die Fritzen von Zeit zu Zeit veranstalten. Seit den 1980er Jahren ist das Fritz D eines der wichtigsten unabhängigen Kulturnetzwerke in Frankfurt.“ Um 18.30 Uhr können Gäste an einer Führung durch die Werkstätten unter Leitung des Vereinsvorsitzenden und Steinbildhauers Manfred Reitzlein teilnehmen.Ab 19.30 Uhr lotet dann ein Minifestival die Schnittstellen zwischen Klang, Poesie und Spoken Word und Musik aus. „Niemand verkörpert diese Schnittstellen perfekter als die junge Opernregisseurin, Rapperin und Spoken Word Poetin Aileen Schneider (Foto). Sie tritt gemeinsam mit dem legendären Schauspieler, Spoken Word Poeten und Erneuerer der Balladendichtung Wehwalt Koslovski auf – einem der Urväter der deutschen Poetry Slam-Szene“, lässt Dirk Hülstrunk vom Kulturnetz Frankfurt wissen. „Bernhard Bauser ist Filmemacher und Spoken-Word-Poet und zusammen mit Michael Bloeck und Julia Mantel Co-Vorsitzender des hessischen Schriftstellerverbandes VS. Seine Texte sind oft minimalistische, absurde Alltagsdialoge, die er zu selbstkomponierter elektronischer Musik aufführt. Michael Bloeck ist nicht nur bildender Künstler und Co-Kurator der Lesereihe, sondern auch interdisziplinärer Poet, der seine Texte mit Elektronik und Loopgeräten vertont.“ Hülstrunk selber ist auch mit von der Partie. Mit repetitiven Sound- und Looppoems im Zwischenraum von Klang, Wort und Musik.Für den tanzbaren musikalischen Abschluss sorgt das Projekt Ol Brentt. Hinter Ol Brentt verbirgt sich ein Musiker , der schon in den verschiedensten Projekten unterwegs war (Das Öl Brennt Trio, House Williams, The Struggs, Anus Presley, The Amazing Discoveries, Cherrie). „Es entsteht eine organisch, primitiv, prähistorisch anmutende elektronische Musik mit Soundcollagen zwischen Ambient, Dub und Leftfield“, lautet das Versprechen.