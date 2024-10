Fritz & Friends laden in ihre Ateliers

Kunst. Kultur. Design. Handwerk. Das umreißt nur ganz vage, was neugierige Besucherinnen und Besucher der Offenen Ateliers und Werkstätten bei Fritz & Friends in Frankfurt erwartet.

„Ghostland - the view of the Ju/`Hoansi": Reise ins Land der Geister

Offene Ateliers und Werkstätten bei Fritz deutschlandD e.V. und Freunden Kunst, Kultur, Design und Handwerk

2. November, 14 bis 19 Uhr

Im Anschluss Party mit Bands und DJs

Gwinnerstr. 46, Halle 404, 60388 Frankfurt



Unter dem Motto „Fritz & Friends“ öffnen die Kreativen von Fritz deutschlandD e.V. am 2. November 2024 zwischen 14 und 19 Uhr wieder die Türen zu ihren Werkstätten und Ateliers. In der Halle 404 in der Gwinnerstraße 46 in Frankfurt-Seckbach sind auf zwei Etagen von Keramik, Schmuck, Bildender Kunst über Film, Comic, Fotografie, Musikproduktion, Schallplatten, Bühnenbild, Denkmalpflege bis hin zu Holz- und Steinmetzarbeiten die unterschiedlichsten Disziplinen und Gewerke zu entdecken – Vielfalt und Abwechslung sind hier Programm.Zu den Besonderheiten in diesem Jahr gehören Installationen und Performances, eine Fotoausstellung und eine Mitmach-Aktion mit Zeichnerin Christine Fiebig. Zudem gibt es einen Schmuck-Workshop und man kann sich tätowieren lassen. Auch in den benachbarten Hallen 406, 408 und 416 ist Programm, bei Moogoo Creative Africa kann man bereits am Vorabend, dem 1. November um 20 Uhr einen ganz besonders sehenswerten Film sehen, der dann auch noch einmal am Samstagnachmittag läuft. „Ghostland - the view of the Ju/`Hoansi" von Simon Stadler, Sven Methling und Catenia Lermer ist eine Reise ins Land der Geister zu den Buschmännern in der Kalahari.