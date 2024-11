Tango trifft Poesie im Kunstverein Familie Montez

Am 14. November findet das Finale der Veranstaltungsreihe „Schnittstellen“ im Frankfurter Kunstverein Familie Montez statt. Mit dabei sind die Lyrikerin Safiye Can und das Trio Poetry tanzt Tango.

Finale im Kunstverein Familie Montez mit Safiye Can und Poetry tanzt Tango

Info

Schnittstellen Finale: Tango trifft Poesie

Do. 14.11.2024, 19.30 Uhr

Kunstverein Familie Montez, Honsellbrücke 7, 60314 Frankfurt

mit Safiye Can & Poetry tanzt Tango (Daniela Daub, Beatrice Hutter, Axel Wienker)

Moderation: Dirk Hülstrunk

Eintritt frei, Spende erwünscht

„Zum Abschluss der Lesereihe Schnittstellen bringen wir der Poesie das Tanzen bei. Aber nicht nur das. Wir suchen auch nach Schnittstellen zwischen Ernst und Spiel, zwischen Kunst und Kleinkunst. Ganz besonders suchen wir die Schnittstelle, an der uns Poesie emotional berührt, nach der Schnittstelle zwischen Poesie und Publikum“, verspricht Dirk Hülstrunk vor dem „Schnittstellen Finale: Tango trifft Poesie“.Und er erinnert an die vielen ungewöhnlichen Orte, die in letzter Zeit bespielt wurden, darunter der Be Poet Offspace, das Siebdruckatelier Lichtblau, die Halle 404 der Werkgemeinschaft Fritz Deutschland oder den Pop-Up Art Space „Salon Schlitz“. „Dabei konnten wir erfolgreich Literatur in die Stadtteile bringen, vom Ostend, über Gallus und Fechenheim bis Rödelheim. Lyrik, Spoken Word, Prosa begegneten Tanz, Musik und bildender Kunst. „Schnittstellen“ gelang es erfolgreich unterschiedliche Szenen und Genres zusammenzubringen und einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Eine Fortsetzung der Lesereihe 2025 ist bereits in Planung.“Im Gewölbe des Kunstvereins Familie Montez darf man sich hierauf freuen. Safiye Can, Offenbacherin mit tscherkessischen Wurzeln, ist heute eine unverwechselbare Stimme in der deutschsprachigen Lyriklandschaft. Seit ihrem viel beachteten Debüt „Rose und Nachtigall“ 2014 sind ihre Gedichtbände erstaunliche Bestseller. Als Leiterin zahlreicher Schreibwerkstätten an Schulen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen und Gründerin des „Dichter Clubs“ für Kinder gehört Safiye Can zu den wichtigsten Lyrikvermittlerinnen in Deutschland.Ebenfalls dabei: Poetry tanzt Tango, ein ungewöhnliches Trio zwischen Lyrik, Theater und Musik aus dem Rheingau. Nähe und Distanz, Trennung und Verbundenheit, Einzigartiges und Alltägliches, Freude und Schmerz – das ewige Hin und Her im Trubel des Lebens kommt hier poetisch zur Sprache. „Daniela Daub ist die Lyrikerin des Projektes und liebt es, ihre Texte nicht nur zu Papier, sondern auch zu Gehör und auf die Bühne zu bringen. Gemeinsam mit Beatrice Hutter an Akkordeon und Violine und Axel Wienker an Kontrabass und Gitarre entsteht eine wunderbare Collage aus Gedichttexten und Tangomusik mit szenischen Bildern. Daniela Daub gelingt das Kunststück, sich nicht nur mühelos zwischen den Genres, sondern auch zwischen Humor und Ernst zu bewegen“, heißt es in der Presserklärung.