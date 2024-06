„Fête de la Musique“ beim Vintage Soundsystem

Bereits zum zehnten Mal laden Dirk von Manteuffel und Jean Trouillet ins Pastel im Frankfurter Osthafen ein, um beim Vintage Soundsystem diesmal die „Fête de la Musique“ zu feiern.

Fünfundvierzig Jahre ist es her, dass ein gewisser Jack Lang, der Kulturminister unter dem frisch gewählten François Mitterrand, ein brillante Idee präsentierte, den Tag der Sommersonnenwende der Musik zu widmen. „Die Grundidee war, auf allen Plätzen eines Ortes sollen Profi- wie Amateurmusiker:innen umsonst und draußen für die Bevölkerung spielen“, erzählt Musikjournalist Jean Trouillet.„Schon die erste Ausgabe der ,Fête de la Musique’ am 21. Juni 1982 in Paris war ein Megaerfolg, denn alle machten mit – vom nationalen Star bis zum Musikschüler.“ Längst ist das Fest der Musik ein europaweites Phänomen, wo es zum Beispiel in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Polen, der Schweiz, Slowenien, Tschechien, der Türkei und Ungarn gefeiert wird.„Auch das Vintage Soundsystem möchte diesen kommunitären Gedanken aufgreifen und lädt zu seiner ersten Ausgabe der ,Fête de la Musique ein’“, so Trouillet weiter. Umsonst und drinnen wechseln sich am Freitag (21. Juni) DJs und Musiker:innen im Pastel im Frankfurter Ostend ab. Zugesagt haben Miriam Schulte, Horst Senegal (Discotheque Africaine), DJ Kaiser L., Maya DJ, Jack Sapphire, Robert Lochmann (Jazzmadass), Mario Gaetano‘s Criminal Jukebox und Christopher Fellehner.