Der „Holidays Shop“ vom Verein Jazz Montez geht weiter. Nach einer Reihe von Konzerten zwischen Jazz und Elektro folgt nun die „BHV40’ Experimental Concert Series“ mitten im Bahnhofsviertel.

Jazz Montez führt „Holidays Shop“ im Frankfurter Bahnhofsviertel fort

Info

BHV40' Experimentelle Konzertreihe

7. August bis 11. September 2024

jeden Mittwoch 20 Uhr

empfohlener Solidaritätspreis 10 €

Parfümerie Frankfurt

Jürgen-Ponto-Platz 2

(Kaiserstraße Ecke Weserstraße)

vor oder im Laden

Mehr Infos zum Programm erfahren Sie hier.

Mit dem Temporären Elektronischen Salon, Roth & Witiak und Tonina brachte der Verein Jazz Montez zuletzt Musik zwischen Jazz und Elektronik mitten ins Bahnhofsviertel und bespielte die Parfümerie am Jürgen-Ponto-Platz, die kurzerhand zum „ Holidays Shop “ erklärt wurde. Hier gibt es Design, Art, Books, Fashion, Ceramics, Workshops, Yoga und auch das Jazz Montez-Merchandise.Ab Mittwoch, 7. August bekommt die BHV40-Reihe (BHV steht für Bahnhofsviertel, die 40 für die Mindestlänge des Konzertes) einen Untertitel. „Experimental Concert Series“ verweist auf die Erweiterung der musikalischen Inhalte. „Mit dieser Konzertreihe soll neue Musik und Improvisation ins Zentrum der Stadt gebracht werden. Vielfältigen Musiker:innen soll eine Bühne geboten werden, um jeweils ein 40-minütiges Set zu präsentieren. Die Reihe verfolgt das Ziel, Neue Musik einem neuen Publikum vorzustellen“, sagt Nefeli Galani, die für das Projekt verantwortlich zeichnet.„Erleben Sie mit uns eine fesselnde Konzertreihe, die frische Musik und Improvisation in die Innenstadt bringt“, heißt es im Flyer zu den Veranstaltungen. Und weiter: „Unser Ziel ist es, zeitgenössische Musik und freie Improvisation einem breiteren Publikum vorzustellen und die verschiedenen Identitäten der Frankfurter Neuen Musikszene als harmonisches Ganzes. Mit dieser Reihe wollen wir die Bedeutung der experimentellen und improvisierten Musik hervorheben und sie in die breite Musikkultur integrieren. Nehmen Sie teil an dieser spannenden musikalischen Reise und spüren Sie den pulsierenden Puls von Frankfurt durch innovative Klänge.“Zwischen zeitgenössischer Avantgarde und Pop präsentiert sich .onion am 7. August, Zachary Seely eine Woche später steht für innovative Kompositionen für E-Gitarre; Veronika Paleeva und Ivy am 21. August zeigen imposant Sounddesigns mit Violine und Electronic. Soundscapes kreiert Raphaël Languillat mit seinem Modular Synthesizer am 28. August. Im September folgen noch re:cord & Die Unwucht mit Wurzeln in Black American Music und three tall trees mit einem Sound zwischen Dark Ambient und abstrakter Avantgarde.