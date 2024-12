Black Dog – Weggefährten: eine Außenseitergeschichte

Neben „Furiosa: A Mad Max Saga“ ist „Black Dog – Weggefährten“ der beste Mit-dem-Motorrad-in-der-Wüste-Film des Jahres. Im Dezember startet er auch in den Frankfurter Kinos.

„Black Dog“-Regisseur Guan Hu ist mittlerweile weit über China hinaus bekannt

Black Dog – Weggefährten, Drama, R: Guan Hu, VCH 2024, Start: 5.12.

Steppenläufer heißen jene trockenen Buschbommel, die gerne in Wildwestfilmen vom Wind getrieben durch die karge Landschaft fegen. Auch hier, am Rande von Chixia, einer einst blühenden chinesischen Siedlung am Rande der Gobi-Wüste, haben sie die Macht übernommen. Ebenso wie zahllose streunende Hunde, die vor allem den Investoren des zum Abriss freigegebenen Ortes zu schaffen machen.Als der schweigsame Lang (Eddie Peng), einst als Rockstar und Motocross-Stuntman gefeiert, nach längerer Haftstrafe zurückkehrt, bleibt ihm dort nicht viel, um eine neue Existenz aufzubauen, jetzt, wo alle Zeichen auf Umbruch stehen und seine alte Hometown wie eine Geisterstadt wirkt. Ausgerechnet ein wegen tollwütiger Attacken gejagter schwarzer Windhund avanciert in dieser Lage zum Seelenverwandten: die freundschaftliche Begegnung zweier Einzelgänger als Symbol für persönlichen wie gesellschaftlichen Neubeginn.Im chinesischen Kino ist diese Beschäftigung mit dem Heimatbegriff ein geschätztes Motiv, und über 800 000 Landsleute strömten bereits in die aktuelle Arbeit des mittlerweile weit über China hinaus bekannten Regisseurs Guan Hu, der dortzulande schon so manchen Megaerfolg verbuchen konnte. Auch durch europäische Augen kann man die Faszination für diesen Stoff nachvollziehen: Nicht nur verknüpft Meister Hu scheinbar mühelos verschiedene Stilmittel wie Drama, Western, Märchen, Sozialstudie, Stummfilmkomik und Doggy-Feelgoodmovie.Die von feiner Lakonie getragene, mit exquisiten Einstellungen erzählte Außenseitergeschichte wird von Kameramann Gao Weizhe in ein berückendes Blaugrau getaucht, welches der Gesamtsituation eine unwirkliche Atmosphäre verleiht. Diese findet ihren Ausdruck in einer hypnotischen Schlüsselsequenz, als zu den Klängen von Pink Floyds „Mother“ (Hauptthema des „The Wall“-Albums: Isolation) die Tiere aus dem lokalen Zoo in die Straßen strömen, während der Himmel über Chixia von einer Sonnenfinsternis verdunkelt wird: Kinobilder, die man lange nicht vergessen wird – in einem tiefgründigen Film voller Wow-Momente. Und Steppenläufer.