Improvisierter Musik eine Bühne geben

An zwei Tagen präsentiert das Forum improvisierter Musik sein international besetztes Festival in der Frankfurter Brotfabrik. Mit dabei ist Sana Nagano mit ihrer Band Atomic Pigeons.

F.I.M. Festival: Von Impro-Puristen bis klassisch-zeitgenössisch

Info

F.I.M. Festival Frankfurt 2024, Festival: Brotfabrik, Bachmannstraße 2-4, 12. Und 13. Oktober 19 Uhr, Eintritt: 35 Euro/30 Euro, 50 Euro (Festivalticket)



Heiner Goebbels legendäre „Materialausgabe“, die Festivals von Augst, Korn und Carl im Mousonturm und diverse Auftritte von Alfred 23 Harth – Christoph Krause und Jürgen Werner erinnern gerne an die reiche Geschichte Frankfurts, was improvisierte Musik angeht. Aber sie greifen als Forum Improvisierter Musik (F.I.M.) gerne die Tradition auf und führen sie fort mit Reihen wie „F.I.M. trifft …“, „Jazz connects“ und den „Raumbespielungen“.„Frankfurt hat eine lange Tradition, auch avantgardistische Kunstformen zu fördern. Diese Förderpraxis bringt eine Vielfalt in das Kulturleben, das einer international aufgestellten Kulturstadt würdig ist“, melden sich Krause und Werner zu Wort. „Gleichzeitig hat sich mit der Jahrtausendwende die Improvisierte Musik weitgehend aus der Stadt verabschiedet. Wir versuchen, dieser experimentellen Kunstform wieder ein Podium in der Stadt zu bieten.“Sie tun das mit dem „F.I.M. Festival ’24“. „Wichtig war uns, eine Mischung aus lokalen, nationalen und internationalen Musiker*innen und Formationen zu präsentieren. Von internationalen Größen des Genres bis zu jungen Formationen, Musikern mit Jazz-Hintergrund, Impro-Puristen bis hin zu Künstlerinnen und Künstlern mit klassisch-zeitgenössischer Ausrichtung“, stehen Namen wie Bob Degen, Burkard Kunkel, Nik Bärtsch, Christopher Dell, Michael Riessler, Fred Firth und die Japanerin Sana Nagano mit ihrer Band Atomic Pigeons aus New York für die Präsentation vielfältiger Ausprägungen Improvisierter Musik.