Improvisierter Musik wieder ein Podium geben

Das F.I.M. Festival stellt internationale improvisierte Musik vor, unter anderem in der Brotfabrik. Im Interview erklären Christof Krause und Jürgen Werner, was das Publikum erwarten darf.

F.I.M. Festival ’24 weder Konkurrent noch Ergänzung zum Deutschen Jazzfestival

Auftritte beim Mal Seh’n und im Nebbien’schen Gartenhaus

Info

JOURNAL FRANKFURT präsentiert:



F.I.M. Festival Frankfurt 2024, Internationales Festival Improvisierter Musik



1. Festivaltag Samstag, 12.10.2024



Mal Seh`n Kino Frankfurt

14 Uhr Film - Step Across the Border



Brotfabrik Frankfurt

19 Uhr

Abdelnour - Škrijelj

20:15 Uhr

„Solo + Tutti“

Bärtsch - Dell - Frith - Portugal - Gratkowski - Riessle

23 Uhr

DJ Jazzmadass



2. Festivaltag, Sonntag 13.10.2024



Nebbiensches Gartenhaus

15 Uhr Kohmann - Zöllner

Brotfabrik Frankfurt

19 Uhr Degen - Kunkel - Schiffelholz

20:30 Uhr Sana Nagano’s Atomic Pigeons



Alle Infos finden Sie hier.



: Wir hatten schon länger geplant, wieder ein Festival zu veranstalten. Die F.I.M. Festivals aus den 90er Jahren waren dabei ein Bezug, die Verpflichtung von hochkarätigen Musiker*innen in dieser Dichte ist jedoch neu.Die Kontinuität unserer gesamten bisherigen Arbeit, mit der erfolgreichen Umsetzung in vielfältigen Formaten, hat die Wertschätzung durch ein breiteres Publikum und die umfassende Unterstützung durch unsere Förderer und Partner bei neuen Projekten ermöglicht.Warum soll Frankfurt nicht die richtige Stadt für solch ein experimentelles Format sein? Frankfurt hat eine lange Tradition, auch „avantgardistische“ Kunstformen zu fördern. Diese Förderpraxis bringt eine Vielfallt in das Kulturleben, das einer international aufgestellten Kulturstadt würdig ist. Gleichzeitig hat sich mit der Jahrtausendwende die Improvisierte Musik weitgehend aus der Stadt verabschiedet. Wir versuchen, dieser experimentellen Kunstform wieder ein Podium in der Stadt zu bieten.Es war weder das eine noch das andere geplant. Wir sehen bei unserem experimentellen Format wenig inhaltliche Überschneidungen mit dem Deutschen Jazzfestival. Die Monate im Herbst und Frühjahr sind für Kulturveranstaltungen „Hochsaison“. Bei der Konzeption des Festivals haben wir lediglich darauf geachtet, dass die Termine nicht mit denen der Buchmesse und des Deutschen Jazzfestivals kollidieren.Wichtig war uns, eine Mischung aus lokalen, nationalen und internationalen Musiker*innen und Formationen zu präsentieren. Von internationalen Größen des Genres bis zu jungen Formationen, Musikern mit Jazz-Hintergrund, Impro-Puristen bis hin zu Künstler*innen mit klassisch-zeitgenössischer Ausrichtung.Die Präsentation vielfältiger Ausprägungen Improvisierter Musik war uns wichtig. Die Improvisierte Musik hat sich in den letzten Jahrzehnten in einer vielfältigen Breite und in verschiedenen Musik-Genres entwickelt. Die „Free Jazz“-Tradition der 70er Jahre ist dabei nur eine Ausprägung. Wir versuchen, die Vielfältigkeit dieser Entwicklung aufzuzeigen, indem wir sehr unterschiedliche musikalische Herangehensweisen präsentieren; unter anderem von puristisch interpretierter Neuer Improvisationsmusik, „Free Jazz“-Anklängen, bis zu wilden Noise-Konstrukten reicht hier das Spektrum.Christof Krause und Jürgen Werner © Detlef Kinsler_7771Wir hoffen nicht, dass das so beim Publikum ankommt. Die Nachmittagsveranstaltungen sind in ihrer Präsentation wie auch Qualität dem Abendprogramm gleichgestellt. Bezüglich der Rahmenbedingungen haben wir uns an die üblichen Reglungen der Locations angepasst. Wir möchten die Vielfalt des Festivals auch mit der Präsentation von Veranstaltungen an verschiedenen Orten fördern.Als Förderer konnten wir das Kulturamt der Stadt Frankfurt, und das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst gewinnen. Als Partner und Kooperationspartner unterstützen uns die Veranstaltungsorte Brotfabrik, Nebbien'sches Gartenhaus/ Frankfurter Künstlerclub, Mal Seh‘n Kino sowie die Jazzinitiative Frankfurt, wolke Musikverlag, Hotel Villa Orange sowie das Journal als Medienpartner. Eine weitere Unterstützung durch den HR-2 in der Bewerbung des Festivals ist zurzeit noch in Klärung.