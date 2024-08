Sommerwerkstatt als Probe fürs Theater

Die Junge Theaterwerkstatt im ehemaligen Fritz-Rémond-Theater am Frankfurter Zoo steht kurz vor der Eröffnung. Ein Testlauf soll zeigen, was möglich ist.

Verschiedene Angebote für junge Menschen bei Frankfurter Sommerwerkstatt

Info

Sommerwerkstatt, Workshops im Zoogesellschaftshaus, 12. bis 23. August, 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei

Lange hat es gedauert, nun steht sie in den Startlöchern: die Junge Theaterwerkstatt im ehemaligen Fritz-Rémond-Theater am Zoo. Die Interimsbespielung in der Saison 2024/25 soll eine Art Testlauf sein, bei dem die Initiatoren zeigen wollen, was bei einem städtischen Kinder- und Jugendtheater möglich sein kann.Vor dem eigentlichen Start im kommenden Monat September findet in den letzten beiden Wochen der diesjährigen Sommerferien vom 12. bis 23. August in den Räumlichkeiten bereits die Sommerwerkstatt statt. Bei dem kostenfreien Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren stehen rund zehn Workshops zur Auswahl.Dabei kann zwischen Wochen- und Tagesworkshops mit unterschiedlichem Schwerpunkt gewählt werden. In der ersten Woche kann getanzt werden, Bühnenbild fürs Theater gebaut oder mit Ton und Technik experimentiert werden, während es in Woche zwei um Performance-Kunst, Klang und Storytelling geht.In den Einzelworkshops dreht sich wiederum einen Tag lang alles um Hip-Hop oder das Kreieren eines eigenen Theaterstücks. „Wir wollen Begegnungen schaffen und Ideen entwickeln“, erklärt die Künstlerische Leiterin der Jungen Theaterwerkstatt Liljan Halfen. Das soll dann auch ab September der Fokus des Angebots sein.