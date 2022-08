Start in die neue Saison an der Weseler Werft

Für die neue Saison verspricht das Management der hr-Bigband wieder eine gute Mischung aus klassischem Repertoire und neuen Impulsen. Los geht es mit dem gemeinsamen Konzert mit dem hr-Sinfonieorchester am 25. August beim Europa Open Air am Main.

„Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen.“ Mit dieser schlichten Botschaft richten sich die siebzehn Musiker der hr-Bigband und das Management an seine Zuhörer und Zuhörerinnen. „Nach mehr als zwei Jahren Pandemie füllen sich die Konzertsäle endlich wieder und wir freuen uns auf viele tolle Programme und Gastsolist*innen aus aller Welt. Ob traditionell oder zeitgenössisch modern, ob für eingefleischte Jazzfans oder absolute Neulinge: Es ist für alle Zuhörer*innen etwas dabei.“Wenn sich das hr-Sinfonieorchester nach zwei Jahren Pause erneut beim „Europa Open Air“ an der Weseler Werft am Mainufer, dieses Mal mit Werken von Frédéric Chopin, Claude Debussy und Mieczysław Weinberg unter der Leitung von Chefdirigent Alain Altinoglu und zusammen mit dem israelischen Pianisten Yoav Levanon präsentiert, ist auch die hr-Bigband mit von der Partie. „Am frühen Abend hat die hr-Bigband mit Kinga Głyk eine der gefragtesten E-Bassistinnen ihrer Heimat eingeladen. Vier Alben hat die 23-jährige Polin bereits veröffentlicht. Ihr aktuelles, ,Feelings’, gibts beim Europa Open Air im Big-Band-Gewand“, lässt der HR wissen.Bevor die hr-Bigband dann in den Sendesaal des Hessischen Rundfunks zurückkehrt, wird man die „Glorreichen 17“ (so ein Buchtitel über den Klangkörper) auch im Rahmen des „Holidays“-Festivals am 4. September auf dem Gelände im Osthafen vor dem Kunstverein Familie Montez erleben. Dort erreicht man durchaus ein jüngeres, nicht nur Jazz-affines Publikum und spielt sein Rhythm Combination & Brass-Programm mit Musik des Bandleaders und Posaunisten Peter Herbolzheimer. Dort ist der Eintritt frei.Mitte November nimmt „Das Pop-Abo“ seinen Lauf und die Bigband wagt sich unter der Leitung von Jörg Achim Keller am 16. September an den Soul von Joy Denalane ran, um mit der Sängerin in die Fußstapfen von Aretha Franklin, Stevie Wonder & Co zu treten. „Sonho Brasileiro“ ist der Abend mit dem Sänger und Gitarristen Pedro Martins am 14. Oktober überschrieben. Chefdirigent Jim McNeely hält große Stücke auf den sehr speziellen Singer/Songwriter, der dem Jazz so nahe steht wie seinen brasilianischen Wurzeln. Er hat seine Arrangements mit einer ordentlichen Prise brasilianischem Lebensgefühl gewürzt.Pianistin Julia Hülsmann und Saxofonist Marius Neset sind weitere Gaststars, die ins Funkhaus am Dornbusch kommen – und das im Rahmen des 53. Deutschen Jazzfestivals Frankfurt, welches vom 6. bis 30. Oktober stattfindet.