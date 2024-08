„MainWeltmusik Festival“ feiert 10. Geburtstag

Es gilt wieder, das Erbe unterschiedlicher Kulturen gemeinsam zu feiern. Das kann man besten beim „MainWeltmusik Festival“ im Capitol in Offenbach – mit Liedern ohne Grenzen.

„MainWeltmusik Festival“ mit Klängen und Stimmen aus Spanien, Bosnien, der Türkei und Griechenland

Breite Förderung von Kulturpolitikern und Stiftungen

Datum: Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Capitol Theater Offenbach

Adresse: Goethestraße 1, 63067 Offenbach am Main



31. August – Künstlerinnen und Künstler:

• Flamenco Vida y Sueños (ESP)

• Divanhana (BIH)

• MainWeltmusik Festival Symphonie Orchester (DEU, UKR, TUR, CZ)

Dirigenten: Peter Zelienka (CZ) & Fırat Yükselir (TUR)

• Daria Tymoshenko (UKR / DEU)

• Hasan Yükselir (TUR)



1. September – Künstlerinnen und Künstler:

• BruderHerz (DEU)

• Flamenco Vida y Sueños (ESP)

• Von Smyrna nach Piräus: Rembetiko (GRC & TUR)

Erzähler: Orhan Aydın (TUR)



Ticketpreise

Normalpreis: je 29 Euro

Gruppenkarte ab 5 Personen: je 27 Euro

Festivalpass für 2 Tage Eintritt: je 45 Euro

Abendkasse pro Veranstaltung: je 40 Euro



Wie viele engagierte Kulturakteure musste auch der Kulturverein Su Arts e.V. sein Programm mit heißer Nadel stricken, bis die Gelder der Unterstützer gesichert waren. Denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr wollten die Offenbacher natürlich mit einem attraktiven Programm an den Start gehen. Zwei Tage findet nun das „MainWeltmusik Festival“ am 31. August und 1. September im Capitol in Offenbach statt.„Das ,MainWeltmusik Festival’ bietet eine herausragende musikalische Plattform, um die kulturelle Vielfalt und des harmonische Zusammenleben zu feiern“, formulieren die Veranstalter ihren Anspruch. Das Festival feiert kulturelle Vielfalt und harmonisches Zusammenleben durch Musik und Kunst. Es bietet eine Plattform, auf der verschiedene Kulturen und Sprachen zusammenkommen.„Moderiert von Rana Ayhan wird die zweitägige Veranstaltung den Besuchern unvergessliche Erlebnisse bieten und die Bedeutung des harmonischen Zusammenlebens betonen. Das Festival hebt besonders die Werte der Demokratie und des gemeinsamen Lebens hervor. Im Gegensatz zur gesprochenen Sprache kennt die Musik keine Verständnisbarrieren.“Am ersten Festivaltag treten unter anderem die spanische Gruppe Flamenco Vida y Sueños (Foto) und die bosnische Band Divanhana auf. Außerdem wird das „MainWeltmusik Festival“-Symphonieorchester, das aus erstklassigen Musikerinnen und Musikern verschiedener Nationen besteht und von Peter Zelienka und Fırat Yükselir geleitet wird, einen beeindruckenden Auftritt bieten.Der zweite Festivaltag, der Weltfriedenstag, wird mit BruderHerz, Flamenco Vida y Sueños und dem Programm „Von Smyrna nach Piräus: Ein Rembetiko-Projekt“, das von Orhan Aydın erzählt wird, fortgesetzt. Die beeindruckenden Bühnenauftritte türkischer und griechischer Musiker entführen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise. „Dieses Festival ist Ihnen und Ihren endlosen Träumen – und denen, die sie teilen – gewidmet!“, verspricht der Verein Su Arts.Das „10. Internationale MainWeltmusik Festival“ findet unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministers für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur Timon Gremmels, des Offenbacher Bürgermeisters Felix Schwenke (beide SPD) und des Grünen-Landtagsabgeordneten Tarek Al-Wazir statt.Zu dem Förderern gehören das Hessische Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur, der Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH, die Dr. Marschner Stiftung, die Aventis Foundation, die OSG Marketing GmbH, die Fraport AG, die Kulturstiftung der Städtischen Sparkasse Offenbach, das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und das Amt für Kulturmanagement der Stadt Offenbach.