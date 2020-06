Mit dem Mustang ins Autokino

Das Autohaus Kreissl in Bad Homburg hat gemeinsam mit dem Partner MainLine ein Pop-Up Autokino ins Leben gerufen. Vom 3. bis zum 7. Juni werden Blockbuster auf dem Parkplatz gezeigt; den Höhepunkt bildet eine lange „Ford Mustang Nacht“.

Was bis vor kurzem noch als ein nostalgisches Relikt galt, erlebt aktuell ein Revival: das Autokino. Während viele Kinosäle in Hessen weiterhin geschlossen bleiben, öffnen immer mehr Pop-Up Kinos, die mit dem Auto besucht werden können. So auch in Bad Homburg. Das inhabergeführte Autohaus Kreissl verwandelt den Parkplatz von Fresenius an fünf Abenden in ein Autokino, 120 Autos finden dort Platz.



An vier Abenden werden dort aktuelle Blockbuster wie „Bohemian Rhapsody“ gezeigt, zum Finale am Sonntag wird der Klassiker „Dirty Dancing“ laufen. Eine Besonderheit findet am Samstag statt: Denn dann dürfen nur Ford Mustang auf das Gelände des zertifizierten Ford Mustang Händlers fahren. In der langen „Ford Mustang Nacht“ wird mit „John Wick 2“ und „Bullitt“ ein Double-Feature von bekannten Mustang-Filmen gezeigt. Die Nachfrage sei bereits groß, verkündet Geschäftsführer Knut Kneissl und sagt: „Das Telefon steht nicht mehr still. Mustang-Fahrer aus ganz Deutschland wollen bei dem Rekordversuch dabei sein und mit uns einen unvergesslichen Abend erleben.“



Für die Verpflegung mit Speisen und Getränken wird sich der sogenannte „Schlemmer Express" kümmern. In den ersten Kino-Reihen steht die Ford Mustang Flotte des Autohauses, die tagsüber Probe gefahren werden kann. Tickets für die Vorstellungen können auf der Webseite reserviert werden. Die Filme beginnen, je nach Lichverhältnissen, spätestens um 22 Uhr.