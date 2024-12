Angela Merkel liest in Frankfurt

Altkanzlerin Angela Merkel liest am 17. März in Frankfurt aus ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie. Die Veranstaltung findet im Schauspiel am Willy-Brandt-Platz statt, Vorverkauf startet im Januar.

Persönliche Einblicke in das Leben der Altkanzlerin

Literaturhaus Frankfurt: „detaillierte Reflexion“ über die prägenden Momente aus Merkels Amtszeit

Info

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 10. Januar 2025 auf den Webseiten des Literaturhauses und des Schauspiel Frankfurt. Mitglieder des Literaturhausvereins und Abonnenten des Schauspiels haben bereits ab dem 7. Januar die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Die Eintrittspreise betragen 34 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Wo sonst große Theateraufführungen stattfinden, wird am Montag, den 17. März 2025, Platz für eine besondere politische Bühne gemacht: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt ins Schauspiel Frankfurt, um aus ihrer Autobiografie „Freiheit“ zu lesen. Diese Lesung verspricht nicht nur einen Einblick in das Leben einer der einflussreichsten Politikerinnen der letzten Jahrzehnte, sondern auch eine Reflexion über die politischen Herausforderungen, mit denen sie während ihrer 16-jährigen Amtszeit konfrontiert war.Im großen Saal des Schauspielhauses am Willy-Brandt-Platz beginnt die Lesung um 19.30 Uhr und wird in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Frankfurt veranstaltet. Merkel blickt in ihren Memoiren auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten zurück – 35 Jahre in der DDR und 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland. Sie erzählt von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR sowie von dem dramatischen Jahr 1989, als die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann.Merkels Autobiografie sorgte bereits in der ersten Woche nach ihrer Veröffentlichung für hohe Verkaufszahlen: 200 000 Mal ging das 736-seitige Werk über den Tresen. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann hat Merkel ein Buch verfasst, das nicht nur ihre persönlichen Erlebnisse, sondern auch bedeutende politische Entscheidungen und Begegnungen mit internationalen Führungspersönlichkeiten beleuchtet. Das Literaturhaus beschreibt das Werk als eine „detaillierte Reflexion“ über die prägenden Momente ihrer Amtszeit.Bei ihren Lesungen gibt sie den Zuhörern Einblicke in ihre Gespräche mit den Mächtigsten der Welt und erläutert, wie bedeutende politische Wendepunkte Entscheidungen prägten, die unsere Zeit beeinflussen. Ihr Buch ist nicht nur ein persönlicher Rückblick, sondern auch ein Plädoyer für die Freiheit.Merkel hat bereits mehrere Lesungen in Deutschland und den USA abgehalten. Neben TV-Auftritten und diversen Interviews hatte der ehemalige US-Präsident Barack Obama am 2. Dezember in Washington zu einem Gespräch geladen.