Jubiläums-Konzert im Holzhausenschlösschen

Die Frankfurter Bürgerstiftung feiert ihr 35-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass zum Jubiläums-Konzert in den Holzhausenpark.

Frankfurter Bürgerstiftung: Kultur für alle und Bildung für Kinder und Jugendliche

Info

Holzhausenschlösschen

Justinianstraße 5, Frankfurt



Geöffnet

Mo-Fr 8.30-19.30 Uhr

Sa 10-18 Uhr



Jubiläums-Konzert: 7. Juli, 11 Uhr

Der Eintritt ist frei.



Mehr Informationen finden Sie hier.

„Anpacken, was machbar ist und hilft!“ – so lautet das Motto der Frankfurter Bürgerstiftung. Gegründet wurde sie am 15. Februar 1989 im Holzhausenschlösschen in der Justinianstraße, und genau an demselben Ort feiert sie in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen mit einem Jubiläums-Bürgerkonzert: Am Sonntag, den 7. Juli, sind alle Frankfurterinnen und Frankfurter ab 11 Uhr herzlich dazu eingeladen, im Holzhausenpark bei freiem Eintritt der Musik zu lauschen, zu tanzen und zu picknicken.Gespielt wird aus den Fenstern des Holzhausenschlösschens hinaus, und zwar „Jazz Musette“. So bezeichnet man eine Fusion aus traditioneller französischer Akkordeon-Musik und Jazz, die von einem energiegeladenen Rhythmus geprägt ist. Zu hören sein werden Laurent Leroi (Akkordeon), Matthias Dörsam (Saxophon), Michael Herzer (Bass) und Hans-Jürgen Götz (Schlagwerk). Das Konzert findet bei jedem Wetter statt. Sollte es regnen, freue man sich über zahlreiche „Schirmherren und -damen“.Die Frankfurter Bürgerstiftung ist die älteste von sieben Personen und Institutionen gegründete Bürgerstiftung Deutschlands. Gründungsmitglieder waren die Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung, die Roman und Helmine Spagl-Stiftung, die Ernst Max von Grunelius-Stiftung, die Stiftung Allgemeine Hypothekenbank, Frau Barbara von Metzler, die Degussa AG und das Institut für Gemeinwohl GmbH. Ziel der Frankfurter Bürgerstiftung ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Kultur zu ermöglichen und insbesondere für Kinder und Jugendliche Bildungsangebote zu schaffen.